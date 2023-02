Slovensko si pripomenie 5. výročie jednej z najtragickejších udalostí v ére samostatnosti premiérou filmu Kuciak: Vražda novinára a ďalšími podujatiami

21. februára 2023 uplynie 5 rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Udalosť, ktorá vyvolala najväčšie protesty od pádu komunizmu, si Slovensko pripomenie sériou podujatí s názvom Týždeň Jána a Martiny. Akcia potrvá od 20. do 25. februára 2023, jej súčasťou budú diskusie, koncerty, krst knihy investigatívnych reportáží Jána Kuciaka a vyvrcholí premiérou filmu Kuciak: Vražda novinára. Hlavným organizátorom podujatí je redakcia portálu Aktuality.sk, v ktorej Ján Kuciak pracoval.

Priamo v deň smutného výročia, teda 21. februára, si pamiatku Jána a Martiny na Slovensku uctíme slávnostnou premiérou dokumentárneho filmu Kuciak: Vražda novinára, na ktorej sa zúčastnia rodičia zavraždenej dvojice, súrodenci Jána Kuciaka, jeho kolegovia z redakcie Aktuality.sk, blízki spolupracovníci a ďalší novinári. Film príde prvým slovenským divákom osobne predstaviť americký režisér Matt Sarnecki a na premiére vystúpia tiež producentky Jitka Kotrlová a Zuzana Kučerová, ako aj novinárka Pavla Holcová a sociológ Michal Vašečka, ktorí v snímke priamo účinkujú.

Foto: Bontonfilm

Nasledujúci deň, 22. februára, si dokument Kuciak: Vražda novinára v exkluzívnej predpremiére budú môcť pozrieť diváci vo vybraných kinách po celom Slovensku. Špeciálne predpremiérové projekcie sa budú konať v sieťach multikín CINEMAX, Cinema City, Ster Century Cinemas, ďalej v kinách Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš, Mlyny Cinemas Nitra, KINO STAR Prešov, Tuli Cinema Šamorín, Mier Senec, Hron Žiar nad Hronom, ako aj v bratislavskom kine Lumière, ktoré aktuálne premieta na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Viac informácií, ako aj kompletný prehľad podujatí v rámci Týždňa Jána a Martiny nájdete tu:

https://www.aktuality.sk/udalost/tyzden-jana-a-martiny/

Koprodukčný dokumentárny film s názvom Kuciak: Vražda novinára rozpletá chápadlá (nielen) slovenskej mafie z cenného zahraničného pohľadu a s potrebným odstupom. Divákom prináša doteraz nezverejnené materiály z policajného spisu (napríklad exkluzívne zábery zo sledovania Jána a Martiny vykonávateľmi vraždy), málo známe informácie, ako aj autentické rozhovory s rodičmi Jána a Martiny či s Marekom Parom, obhajcom Mariana Kočnera.

Foto: Bontonfilm

Jeden zo zlomových momentov filmu nastane, keď novinárka a bývalá blízka spolupracovníčka Jána Kuciaka Pavla Holcová získa od nemenovaného zdroja tajný vyšetrovací spis k prípadu. Patria sem aj zabavené počítače a zašifrovaná komunikácia údajného objednávateľa vraždy: Mariana Kočnera, podnikateľa úzko prepojeného s vládnucou politickou stranou. V spolupráci so slovenskými médiami vzniká takzvaná Kočnerova knižnica. Novinári zo zašifrovaných správ zisťujú, že krajinu ovládli oligarchovia, skorumpovaní sudcovia, policajti a mafia. Prichádza čas zúčtovania…

„Vždy som cítil, že tento film je o tom, aká citlivá a krehká je demokracia. Príbeh vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej poukazuje na zhrdzavený politický systém, ktorý umožnil takúto brutalitu. Vraždy odhalili prehnitosť samotného jadra inštitúcií, ktorých úlohou je chrániť demokratické princípy. Myslím si, že mnohí ľudia boli presvedčení, že táto tragédia, ktorej 5. výročie sa blíži, posilní pripútanosť Slovenska k demokratickým hodnotám a lídrom. Súčasné politické trendy však ukazujú pravý opak. Demokracia je krehká. A na Slovensku ani nikde inde vo svete nie je samozrejmosťou,“ hovorí režisér Matt Sarnecki.

Foto: Bontonfilm

„Nakrúcanie dokumentu o Jánovi a Martine bolo jednou z najťažších, ale aj najdôležitejších skúseností v mojom živote. Prežívať posledné hodiny života Jána a Martiny znova a znova, sledovať, ako sa potvrdzujú najčernejšie hypotézy, ktoré sme s Jánom mali o fungovaní Slovenska a slovenskej justície, bolo veľmi vyčerpávajúce. Na druhej strane vo mne táto etapa života vyvoláva vďačnosť – vďačnosť za to, že keď ide o niečo naozaj dôležité, novinári a spoločnosť sa dokážu spojiť a urobiť neuveriteľné veci. Som vďačná, že som mohla byť toho súčasťou,“ dodáva Pavla Holcová, novinárka a jedna z hlavných protagonistiek filmu Kuciak: Vražda novinára.

Foto: Bontonfilm

Dokument Kuciak: Vražda novinára vzbudil veľký záujem už minulý rok počas svojej svetovej premiéry na najväčšom festivale dokumentárnych filmov v Severnej Amerike – Hot Docs Festival v Toronte. Mimoriadny ohlas zaznamenala aj jeho európska premiéra na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Do celoslovenskej distribúcie film prinesie od 23. 2. 2023 distribučná spoločnosť BONTONFILM.

Snímka Kuciak: Vražda novinára vznikla v produkcii spoločnosti Final Cut for Real, v koprodukcii s OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), so spoločnosťami Frame Films a For Got Fat Productions.

Foto: Bontonfilm

Viac informácií o filme nájdete na facebookovom profile @kuciakvrazdanovinara.

Informačný servis