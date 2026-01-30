Slovensko sa mohlo vyhnúť konaniu o porušení práva EÚ, ak by boli vypočuté odborné pripomienky, tvrdí Dlugošová

Slovensko sa podľa predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO)Zuzany Dlugošovej mohlo vyhnúť na konaniu o porušení práva Európskej únie, ak by boli vypočuté odborné pripomienky. Dlugošová to uviedla v rámci reakcie ÚOO na medializované informácie o tom, že Európska komisia začala proti Slovensku konanie o porušení povinnosti v súvislosti so zmenami v ochrane oznamovateľov.
„Veríme však, že aj toto konanie prispeje k odbornej a vecnej debate o správnom nastavení ochrany oznamovateľov na Slovensku,” dodala Dlugošová.
ÚOO poukázal, že počas schvaľovania predmetného zákona opakovane vystríhali zákonodarcov, že navrhovaná legislatíva je v rozpore s právom Európskej únie. Aj samotná Európska komisia opakovane vyjadrila svoje obavy. ÚOO doplnil, že jeho predsedníčka Dlugošová chcela pripomienky k zákonu objasniť aj na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady SR, poslanci však jej vystúpenie poslanci neodobrili a zákon v parlamente napokon schválili.
Poslanci koalície 12. decembra 2025 v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd však v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.