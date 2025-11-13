Slovensko reaguje na novú iniciatívu EÚ, eurofondy sa podľa Migaľa presmerujú do strategických oblastí

Slovensko spúšťa ďalšiu fázu modernizácie európskych investícií. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo návrh tretej zmeny Programu Slovensko 2021 – 2027, ktorý reaguje na novú iniciatívu Európskej únie, teda modernizovanú politiku súdržnosti.
Posilnenie strategických oblastí
Cieľom je presmerovať časť európskych fondov na oblasti, ktoré majú zásadný vplyv na konkurencieschopnosť a odolnosť krajiny. Minister investícií Samuel Migaľ počas úvodného vystúpenia v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, kde sa na diskusii zišlo viac ako 200 zástupcov štátu, samospráv, Európskej komisie a mimovládneho i súkromného sektora, zdôraznil strategický rozmer zmeny.
„Pre Slovensko je to šanca posilniť strategické oblasti, ktoré budú rozhodovať o našej budúcnosti, teda konkurencieschopnosť, bezpečnosť, odolnosť vrátane vodných a energetických zdrojov, civilnú pripravenosť a kvalitu života našich občanov,“ uviedol.
Modernizovaná politika súdržnosti, ktorá nadobudla účinnosť 20. septembra 2025, umožňuje členským štátom EÚ aktualizovať investičné priority podľa aktuálnych geopolitických a ekonomických výziev. Súčasťou legislatívneho balíka sú aj nové finančné stimuly, ako vyššia miera spolufinancovania, dodatočné zálohové platby a predĺženie obdobia implementácie projektov až do roku 2030.
Finančný impulz
Pre Slovensko to znamená efektívnejšie využitie európskych fondov, menší tlak na štátny rozpočet a viac času na kvalitnú prípravu strategických investícií. Ako krajina ležiaca na východnej hranici Európskej únie môže Slovensko navyše získať jednorazovú zálohovú platbu vo výške 9,5 % z celkovej alokácie programu, ak presmeruje aspoň desatinu zdrojov v súlade s novými prioritami EÚ.
Tento finančný impulz by mohol významne podporiť realizáciu projektov zameraných na energetickú bezpečnosť, regionálny rozvoj či digitalizáciu verejných služieb. Návrh tretej zmeny Programu Slovensko schválila vláda 5. novembra a po aktuálnej partnerskej diskusii bude materiál postúpený na rokovanie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko. Do konca roka by ho mala schváliť aj Európska komisia.
Záväzky čerpania eurofondov
„Tento krok nám umožní nielen lepšie reagovať na nové európske priority, ale aj naplniť naše záväzky čerpania fondov v roku 2026 a zabrániť strate prostriedkov,“ vysvetlil Migaľ. Minister zároveň zdôraznil význam otvorenej komunikácie pri nastavovaní investičných priorít.
„Partnerská diskusia nie je formálnym krokom. Je dôkazom otvorenosti a spolupráce, teda princípov, na ktorých politika súdržnosti stojí od svojich začiatkov,“ uviedol Migaľ.
MIRRI podpísalo ďalšie štyri zmluvy. Vyše 1,1 milióna eur z eurofondov poslúži na nové učebne či cesty
Diskusie sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých rezortov, Európskej komisie a územných samospráv, ktorí spoločne hľadali najefektívnejšie spôsoby, ako presmerovať európske investície do oblastí s najvyšším prínosom pre Slovensko. Očakáva sa, že zmeny prinesú nielen flexibilnejšie čerpanie fondov, ale aj strategickejšie plánovanie rozvoja krajiny v súlade s modernizovanou víziou EÚ.