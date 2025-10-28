MIRRI podpísalo ďalšie štyri zmluvy. Vyše 1,1 milióna eur z eurofondov poslúži na nové učebne či cesty

Najväčšiu investíciu v hodnote viac ako pol milióna eur získa obec Ruská Nová Ves na dobudovanie základnej vybavenosti obce.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísalo v uplynulých dňoch štyri nové zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške viac ako 1,1 milióna eur z európskych zdrojov v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

Rozvoj regiónov

Najväčšiu investíciu v hodnote viac ako pol milióna eur získa obec Ruská Nová Ves na dobudovanie základnej vybavenosti obce. Projekt zlepší dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu života miestnych obyvateľov.

Aj menšie projekty prinášajú veľké zmeny do každodenného života ľudí. Modernizácia učební, bezpečnejšie miestne cesty či nové priestory pre kultúrne podujatia znamenajú lepšie podmienky pre študentov, rodiny aj komunity. Eurofondy majú skutočný dopad v regiónoch a ukazujú, že rozvoj Slovenska stojí aj na práci samospráv, ktoré dokážu efektívne využiť európsku podporu,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.

Vyše pol milióna eur pre obec Ruská Nová Ves

Spolu 556-tisíc eur získa obec Ruská Nová Ves v Prešovskom kraji na modernizáciu miestnej komunikácie, výstavbu chodníka, dažďovej kanalizácie a nasvietených priechodov pre chodcov. Projekt zlepší bezpečnosť, plynulosť dopravy a prístup obyvateľov k základným službám v obci, ktorá je prepojená s priemyselnými parkmi v okolí Prešova.

Ďalších 182-tisíc eur pôjde na modernizáciu odbornej učebne na SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica a doplnenie nového materiálno-technického vybavenia. Projekt zlepší kvalitu vzdelávania a podmienky pre praktickú výučbu, čím podporí rozvoj remeselných zručností žiakov.

Financie získal aj Trenčiansky kraj

Do Trenčianskeho kraja poputuje 178-tisíc eur, ktoré prispejú k výstavbe a úprave cykloturistickej trate v obci Oslany. Investícia zahŕňa prestavbu chodníka, výstavbu dvoch cykloprístreškov a rozvoj cykloturistiky v nadväznosti na Ponitriansku cyklomagistrálu. Nenávratný finančný príspevok získala aj obec Zemplínska Široká v Košickom kraji.

Celkovo 203-tisíc eur podporí výstavbu nového prírodného amfiteátra a revitalizáciu verejných priestranstiev. Projekt zatraktívni obec, prispeje k rozvoju kultúrneho a spoločenského života a poskytne moderné zázemie pre komunitné aktivity obyvateľov i návštevníkov regiónu.

