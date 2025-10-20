Regióny získajú vyše 17 miliónov eur z eurofondov, najväčšia investícia smeruje do rekonštrukcie mosta cez Torysu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odpísalo 26 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške 17,7 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.Financie sú určené pre všetky kraje Slovenska a podporia projekty zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru, školstvo, cesty, kultúru, šport a cestovný ruch.
„Eurofondy majú silu meniť regióny. Rekonštrukcia mosta cez Torysu za viac ako 1,7 milióna eur či modernizácia cesty medzi Vyšnou a Nižnou Voľou za 1,6 milióna eur sú ukážkami toho, ako investície do infraštruktúry zlepšujú bezpečnosť, mobilitu aj kvalitu života ľudí,“ zdôraznil minister Samuel Migaľ s tým, že každý podpísaný projekt znamená konkrétny prínos pre mesto, obec či školu.
Najväčšia investícia
Medzi najväčšie investície patrí rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské v Košickom kraji, na ktorú pôjde 1,78 milióna eur. Okrem toho v Košickom kraji podporia aj modernizáciu cesty Hrašovík – spojka za 1,08 milióna eur a rekonštrukciu mosta cez rieku Bodva v Debradi za 789-tisíc eur.
V Prešovskom kraji získala samospráva 1,61 milióna eur na modernizáciu havarijne poškodenej cesty medzi Vyšnou a Nižnou Voľou, ktorá zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy. Ďalšie projekty v regióne zahŕňajú modernizáciu križovatky v Spišskom Bystrom, severozápadnej radiály v Levoči či miestnych komunikácií a mosta v Drienici.
Podpora infraštruktúry, bezpečnosti i vzdelávania
V Žilinskom kraji pôjde 1,14 milióna eur na modernizáciu miestnej komunikácie v Žiline a 428-tisíc eur na rekonštrukciu školskej jedálne v Kotešovej. V Banskobystrickom kraji sa investuje do obnovy horného hradu vo Fiľakove 652-tisíc eur a na modernizáciu Základnej školy v Brusne 930-tisíc eur. V Trenčianskom kraji pôjde 1,45 milióna eur do rozšírenia kapacity družiny pri Základnej škole v Lazanoch a 518-tisíc eur na revitalizáciu amfiteátra v Kanianke.
V Nitrianskom kraji investujú 227-tisíc eur na modernizáciu kotolne a termostatizáciu vykurovania v Základnej škole vo Veľkých Lovciach. V Trnavskom kraji pôjde milión eur na výstavbu moderného skleníka pre praktickú výučbu v Spojenej škole v Rakoviciach a 624-tisíc eur na výstavbu cyklotrasy medzi Okočom a Topoľníkmi. V Bratislavskom kraji pôjde na vybudovanie a materiálno-technické vybavenie novej Základnej školy na Plickovej ulici v Rači 394-tisíc eur a revitalizácia verejného priestoru v Modre (239-tisíc eur).
Tieto investície z eurofondov výrazne prispejú k zlepšeniu infraštruktúry, bezpečnosti, vzdelávania a kultúrneho života v regiónoch Slovenska, čím sa zvyšuje kvalita života obyvateľov.