Slovensko nesmie byť neutrálne, odkazuje Fico. Vojnové obete si podľa neho zaslúžia úctu, nie zabudnutie – VIDEO

Vzniká nová železná opona a je načase rozmýšľať nad tým, čo sa deje v Európe. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na letisku v Piešťanoch. Predseda vlády vo svojom príhovore pripomenul kľúčové momenty Slovenska v súvislosti s druhou svetovou vojnou.

„Príbeh 2. svetovej vojny sa na našom území začal existenciou Slovenského štátu, na ktorý nie sme príliš hrdí. Avšak po Slovenskom štáte prišlo obdivuhodné Slovenské národné povstanie (SNP). My si to možno neuvedomujeme, ale sú štáty a krajiny vo svete, ktoré si buď dnešný deň vôbec nepripomínajú alebo si ho pripomínajú iba ako výročie konca druhej svetovej vojny. Avšak tým, že my sme mali SNP, máme právo si navzájom zablahoželať nielen ku koncu druhej svetovej vojny, ale aj k štátnemu sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom,“ uviedol premiér a pripomenul aj konkrétne udalosti, ako napríklad podpísanie Vianočnej dohody, ako predpoklad pre vznik samostatnej Slovenskej národnej rady a ozbrojeného povstania proti fašistickému Nemecku. Pripomenul aj hrôzy, ako ničenie obcí či zabíjanie civilistov, vrátanie detí.

Neutralita nie je možná

Ako Fico ďalej zdôraznil, pri oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny nemôže zostať Slovensko neutrálne. „Nemôžeme, pretože SNP nám prikazuje, že sme národ, ktorý je jasne protifašisticky orientovaný. Že si musíme vážiť všetkých, ktorý sa postavili proti fašistickému Nemecku. A tento príkaz je súčasťou základného piliera naše štátnosti. Samozrejme, že si vážime aj našich spojencov, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne,“ doplnil predseda vlády s tým, že je preto dôležité vzdávať úctu všade tam, kde je to potrebné. Ako uviedol, navštívil viaceré pietne miesta, kde si uctil obete 2. svetovej vojny. Aj preto bolo treba navštíviť Normandiu či Arlingtonský cintorín v USA. Ako však premiér upozornil, sú tu podľa neho snahy vymazať históriu a pravdu.

„Hovoril som o príbehu druhej svetovej vojny na území, kde teraz žijeme, že to najskôr bol nie slávny Slovenský štát, ale potom to bolo slávne SNP. No potom prišlo oslobodenie. A práve táto tretia fáza nášho príbehu v druhej svetovej vojne je často zaznávaná. Je tu často pokus vymazať toto oslobodenie z našich hláv,“ uviedol premiér a v tejto súvislosti vyzdvihol úlohu Červenej armády pri oslobodzovaní Slovenska.

Červená armáda nie je súčasťou dnešných konfliktov

„Ja sa však pýtam, čo majú ľudia, ktorí mali vtedy 19, 20 či 21 rokov a zomierali pri oslobodzovaní Slovenska, spoločné s tým, čo sa deje teraz? Veľmi vás chcem všetkých poprosiť, pozerajme na obete druhej svetovej vojny a vojakov Červenej armády nie cez prizmu súčasnosti, ale pozerajme sa na nich tak, ako boli tu v rokoch 1941 ať 1945,“ vyhlásil predseda vlády s tým, že je potrebné položiť kyticu tam, kde bolo obetí najviac. Mal tým na mysli práve hrob neznámeho vojaka v Moskve, kam sa v piatok 9. mája chystá.

„Urobil som tak v roku 2015, a keď mi nezabránia, aby som sa tam dostal, urobím tak aj 9. mája, a teda aj v roku 2025,“ zdôraznil predseda vlády, ktorý sa na oslavách v Piešťanoch po týchto vyjadreniach stretol aj s negatívnymi reakciami od niektorých návštevníkov.

Nová železná opona podľa Fica nie je len symbolická

Predseda vlády súčasne podotkol, že by sa malo začať rozmýšľať o tom, čo sa v Európe deje. Upozornil totiž, že vzniká nová železná opona, ktorá podľa neho nespočíva len v tom, že mu zakážu preletieť zo západu na východ.

„Táto železná opona sa prejavuje v nezmyselných rozhodnutiach, ako je to, ktoré bolo ohlásene pred dvoma dňami, že treba zastaviť akýkoľvek prísun energii z východu na západ,“ uviedol Fico s tým, že to bude mať katastrofálne dopady pre Slovensko. „Dovoľte mi preto, aby som sa veľmi jasne prihlásil k mieru. Nemôže byť naivné prihlásiť sa k mieru. To je odvážne, a to je ľudské,“ doplnil Fico a upozornil, že oponenti súčasnej vlády zosmiešňujú ponuku Slovenska byť mostom medzi západom a východom. Rovnako sa oponenti podľa jeho slov nevedia vysporiadať s myšlienkou politiky na všetky štyri svetové strany.

Suverénna zahraničná politika ako odpoveď

„Ak sa mi podarí navštíviť Ruskú federáciu, čakajú ma bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom, brazílskym prezidentom a najvyšším predstaviteľom Vietnamu. Toto je suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky svetové strany. Naši oponenti nechcú ani mosty, ani spoluprácu. Chcú naozaj novú železnú oponu,“ zdôraznil Fico s tým, že jeho vláda si železnú oponu neželá, aj keď už dnes existuje, a chcú cez ňu podať ruku všetkým, ktorí majú záujem priateľsky a hospodársky spolupracovať.

„Ale predovšetkým cez túto železnú oponu tu zo Slovenska podávame ruku všetkým potomkom tých, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska, a ktorí zomreli, aby fašistické Nemecko neexistovalo, a aby sme si 8. mája mohli na celom svete pripomínať výročie konca druhej svetovej vojny,“ uzavrel premiér.