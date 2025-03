Slovensko na Ukrajinu nepošle ani euro, ani náboj zadarmo, zdôraznil Fico po samite v Bruseli – VIDEO

Slovenská republika sa na štvrtkovom samite Európskej rady nezaviazala k žiadnej finančnej ani vojenskej pomoci Ukrajine. Na tlačovej konferencii to zdôraznil slovenský premiér Robert Fico.

„Ani by som to neurobil, lebo je to v rozpore so zahraničnou politikou, ktorú robíme. Ak iné krajiny majú záujem posielať na Ukrajinu rakety a peniaze, ako im má v tom Slovensko zabrániť? Kto chce posielať peniaze Ukrajine nech posiela. Slovensko sa k ničomu nezaviazalo,“ povedal Fico.

Naďalej tak podľa neho platí, že akákoľvek pomoc, ktorá ide Ukrajine, vojenská alebo finančná, ide na dobrovoľnej báze. „Slovensko nebude dávať Ukrajine peniaze na vojnu a nebude dávať Ukrajine zadarmo žiadne vojenské výrobky. To je naša oficiálna pozícia, ktorú držíme,“ zdôraznil Fico.

Slovensko je podľa premiéra Fica pripravené Ukrajine pomôcť humanitárne. „Uchádzame sa o ďalšie spoločné rokovanie vlád, verím, že k nemu dôjde v krátkom čase,“ uviedol Fico s tým, že Slovensko pripravuje pre Ukrajinu ďalšie významné projekty. „Nie zbrane, nie peniaze. Ani euro, ani náboj, zadarmo,“ konštatoval Fico.