Slovensko má vyše 100-tisíc voľných pracovných miest, nedokáže však efektívne využívať potenciál cudzincov

Slovenská integračná politika dnes nedokáže efektívne využívať ľudský potenciál prichádzajúcich cudzincov. Krajina nemá jasnú predstavu, čo chce v tomto segmente dosiahnuť a chýba jednotný orgán, ktorý by zastrešil riadenie a koordináciu úloh.

Zistil to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveroval nastavenie integrácie cudzincov na Slovensku v rokov 2021 až 2023. Strategické dokumenty sú podľa NKÚ neaktuálne a programová dokumentácia nevychádza z reálnych analýz. Kontrolóri upozorňujú na to, že chýbajú spoľahlivé dáta, koordinácia medzi inštitúciami aj konkrétne ciele.

„To oslabuje schopnosť krajiny pripraviť sa na demografické zmeny a riešiť dlhodobý nedostatok pracovnej sily. Ak sa situácia nezmení, Slovensko môže ešte viac zaostať za inými krajinami,“ uviedol NKÚ. Slovenská republika má aktuálne okolo 100-tisíc neobsadených pracovných miest.

Skúsenosti iných štátov

Skúsenosti iných štátov ukazujú, že účinná integrácia migrantov dokáže zásadne podporiť ekonomický rast a znížiť tlak na verejné financie. Napríklad v Kanade sa až pätina ekonomického rastu za poslednú dekádu pripisuje práve zapojeniu cudzincov do pracovného trhu. Veľká Británia získala z jedného migranta o 2 300 libier viac, ako na neho vynaložila.

Naopak, Nemecko vyčíslilo straty z nedostatočnej integrácie cudzincov na 16 miliárd eur. Česká republika už v roku 2023 evidovala vyššie daňové a odvodové príjmy (4,8 miliardy českých korún) od utečencov z Ukrajiny, než sú štátne výdavky na ich podporu (4,4 miliardy).

Slovensko podobné analýzy nerobilo

Slovensko podobné analýzy prezentujúce pozitívne dopady zamestnávania odídencov z Ukrajiny nerobilo. „Napriek tomu, že sa prijímali strategické dokumenty a vykonávali čiastkové opatrenia. Často však išlo o formálne a nekoordinované aktivity bez skutočného dopadu. Integrácia tak v mnohých prípadoch prebiehala len „na papieri“,“ upozornil NKÚ.

Aj vďaka faktickej absencii účinných programov získania a začlenenia cudzincov do pracovného trhu Slovensko v svetovom rebríčku „World Talent Ranking“ obsadzuje až 53. miesto (zo 67 hodnotených krajín) na rozdiel od Slovinska, Česka a Poľska (28., 30., 36. miesto).

„Pri porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie (EÚ) je zrejmé, že výrazne zaostávame aj v snahe prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov prostredníctvom modrej karty. Toto povolenie na legálny pobyt a prácu vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ v rokoch 2021 až 2023 využilo len 62 ľudí, čo poukazuje na nízky záujem pre zlé a byrokraticky nastavené procesy,“ podotkol NKÚ. V Poľsku pritom modré karty využilo viac ako 15-tisíc ľudí.

Štát prichádza o možný zdroj budúcej prosperity

Keďže vláda dlhodobo nerieši potrebu cieleného získavania a integrácie migrantov, Slovensko prichádza podľa NKÚ o jeden z možných zdrojov budúcej prosperity.

„Ak má Slovensko zvládnuť dopady starnutia populácie a konkurovať iným krajinám v boji o talenty, potrebuje aktívnu a funkčnú integračnú politiku. Bez nej riskujeme, že stratíme viac než len šance na ekonomický rast,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.

Odporúčania štátnych kontrolórov

Štátni kontrolóri odporúčajú parlamentnému výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj požiadať vládu o prepracovanie integračnej politiky na základe analýzy aktuálnej situácie, jasne určiť dlhodobé zámery, stanoviť prioritné oblasti a zaviesť funkčný systém riadenia a koordinácie.

Integračná politika Slovenska sa riadila viacerými strategickými materiálmi, ktoré boli vypracované v odlišnom období aj kontexte. Ich aktualizácia neexistuje.

Pri dokumente Integračná politika SR, ktorý bol spracovaný v roku 2014, bolo gestorom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pri Migračnej politike 2025 to bolo Ministerstvo vnútra SR. Oba rezorty nemali dosah na to, ako si ďalšie zainteresované inštitúcie rozpracovali strategické dokumenty do konkrétnych opatrení, upozornilo NKÚ.