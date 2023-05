Slovensko má s Estónskom spoločné záujmy a postupy, Sklenár s Pevkurom spoločne prediskutovali situáciu na Ukrajine

Slovensko s Estónskom spája mnoho dobrých vzťahov, spoločných záujmov a spoločných postupov. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár na tlačovej besede za prítomnosti ministra obrany Estónskej republiky Hannoa Pevkura, ktorý navštívil Slovensko pri príležitosti bezpečnostnej konferencie Globsec.

Spoločne v rámci EÚ a NATO

Ministri absolvovali bilaterálne rokovanie, na ktorom prediskutovali aktuálnu situáciu na Ukrajine, ako aj to, čo chcú spoločne urobiť v rámci EÚ a NATO na podporu Ukrajiny a tiež na zlepšenie obrany a bezpečnosti členských krajín.

Ministri diskutovali aj o posilnení Aliancie a jej schopnosti obraňovať členov v rámci systému kolektívnej obrany.

„Informoval som ministra aj o vymenovaní našej vlády odborníkov a tiež o našich cieľoch a záujmoch, ktoré sú veľmi blízko k tým, ktoré riešia aj ostatné krajiny v príprave na samit NATO vo Vilniuse. Ide najmä o zabezpečenie stabilného rámca na obranu na úrovni minimálne dvoch percent, pokračujúca podpora Ukrajiny a posilňovanie východného krídla Aliancie ako súčasť kolektívnej obrany,“ uviedol Sklenár.

„Máme pred sebou mnoho práce a do veľkej miery pomáhame Ukrajine a naozaj si veľmi cením, čo Slovensko robí na podporu Ukrajiny. Musíme chápať, že sloboda nemá hranice. Čiže každá pomoc, ktorú môžeme poslať Ukrajine, pomáha ukončiť vojnu a zastaviť agresora a ľudí, ktorí zneužívajú deti a zabíjajú civilov,“ vyhlásil estónsky minister obrany s tým, že sú to činy, ktoré sa v západnom svete nesmú tolerovať.

Podpora Ukrajine

„To, čo Slovensko robí, je naozaj dôležité na to, aby Ukrajina získala spôsobilosti, ktoré jej pomôžu vyhrať vojnu,“ doplnil Pevkur a pokračoval s tým, že z bilaterálneho hľadiska hľadajú aj spôsoby, ako zvýšiť výrobu munície.

Ako uviedol, výroba na Slovensku je veľmi dobrá a v Estónsku zatiaľ nevyrábajú 155 mm muníciu, preto by uvítali spoluprácu aj v tejto oblasti.

„Musíme vyslať aj jasné posolstvo Ukrajine, čo sa týka ich budúceho členstva v NATO a takisto aj to, čo všetko musia spraviť, aby sa mohli stať členom Aliancie, lebo chápeme, že je to miesto, kam sa chcú dostať, a domnievame sa, že je to miesto, kde aj patria,“ uzavrel Pevkur.