Slovensko má podľa Káčera v zahraničí najhoršie meno v histórii, získať dôveru späť bude ťažké

Slovensko má momentálne v zahraničí najhoršie meno vo svojej histórii. V rámci Diskusného fóra Streda zameraného práve na problematiku povesti SR medzi zahranično-politickými partnermi to vyhlásil bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.
Slovensko stratilo dôveru
Podľa neho naša krajina stratila medzi partnermi dôveru a získať ju späť bude ťažké. „Málokto si uvedomuje, že Slovensko nikdy nemalo veľmi dobré meno v zahraničí. My, diplomati, sme sa to snažili prekryť,“ povedal Káčer s tým, že imidž Slovenskej republiky je naozaj horší, ako si ľudia dokážu predstaviť.
„Jediné, čo môže robiť občianska spoločnosť, je nevzdávať sa. V zahraničí musia cítiť, že v tejto krajine je alternatívna kapacita. Musíme vyvíjať efektívny tlak na politikov,“ vyhlásil Káčer.
Kľúčové dva roky
Politológ Grigorij Mesežnikov v rámci diskusie pripomenul, že v roku 1993 pri vzniku SR vyzerala udržateľnosť štátu veľmi nepravdepodobne. Na základe výskumov sa podľa neho zdalo, že republika nevydrží, a to, že sa to nenaplnilo, bolo dôsledkom politickej zmeny, ktorá prišla v roku 1998.
„Zmene, ktorá mala politickú koncovku, predchádzali okrúhle stoly občianskej spoločnosti, konferencie demokratických síl a to vyústilo do spojenia demokratickej opozície, ktorá dokázala poraziť Mečiara. Myslím si, že podobná situácia je aj dnes. Tieto dva roky budú kľúčové,“ skonštatoval Mesežnikov.
V rámci Diskusného fóra Streda sa rôzne verejne činné osoby plánujú stretávať raz do mesiaca a spoločne navrhovať riešenia najväčších problémov Slovenskej republiky.