Slovensko má podľa Káčera v zahraničí najhoršie meno v histórii, získať dôveru späť bude ťažké

Bývalý minister zahraničných vecí povedal, že imidž Slovenskej republiky je naozaj horší, ako si ľudia dokážu predstaviť.
Rastislav Káčer
Bývalý minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Slovensko má momentálne v zahraničí najhoršie meno vo svojej histórii. V rámci Diskusného fóra Streda zameraného práve na problematiku povesti SR medzi zahranično-politickými partnermi to vyhlásil bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Slovensko stratilo dôveru

Podľa neho naša krajina stratila medzi partnermi dôveru a získať ju späť bude ťažké. „Málokto si uvedomuje, že Slovensko nikdy nemalo veľmi dobré meno v zahraničí. My, diplomati, sme sa to snažili prekryť,“ povedal Káčer s tým, že imidž Slovenskej republiky je naozaj horší, ako si ľudia dokážu predstaviť.

Jediné, čo môže robiť občianska spoločnosť, je nevzdávať sa. V zahraničí musia cítiť, že v tejto krajine je alternatívna kapacita. Musíme vyvíjať efektívny tlak na politikov,“ vyhlásil Káčer.

Kľúčové dva roky

Politológ Grigorij Mesežnikov v rámci diskusie pripomenul, že v roku 1993 pri vzniku SR vyzerala udržateľnosť štátu veľmi nepravdepodobne. Na základe výskumov sa podľa neho zdalo, že republika nevydrží, a to, že sa to nenaplnilo, bolo dôsledkom politickej zmeny, ktorá prišla v roku 1998.

Zmene, ktorá mala politickú koncovku, predchádzali okrúhle stoly občianskej spoločnosti, konferencie demokratických síl a to vyústilo do spojenia demokratickej opozície, ktorá dokázala poraziť Mečiara. Myslím si, že podobná situácia je aj dnes. Tieto dva roky budú kľúčové,“ skonštatoval Mesežnikov.

V rámci Diskusného fóra Streda sa rôzne verejne činné osoby plánujú stretávať raz do mesiaca a spoločne navrhovať riešenia najväčších problémov Slovenskej republiky.

