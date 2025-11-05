Koniec nútenej súťažnej prestávky. Kilde sa hlási do boja vo Svetovom pohári - VIDEO

Aleksander Aamdodt Kilde by sa chcel predstaviť v Copper Mountain alebo Beaver Creeku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Kilde, Shiffrinová
Lyžiar Aleksander Aamodt Kilde ležiaci v nemocnici s priateľkou Mikaelou Shiffrinovou. Foto: archívne, twitter.com
Nórsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Nórsko

Takmer dvojročná nútená pauza sa chýli ku koncu. Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde sa ťažko zranil v januári 2024 počas zjazdu vo švajčiarskom Wengene poriadne sa dochrámal.

Celkový víťaz SP v sezóne 2019/2020 mal porezanú nohu a komplexne zničené rameno.

Päť operácií aj sepsa

Odvtedy podstúpil päť operácií a v dôsledku infekcie v ramene utrpel aj sepsu. Počas rehabilitácii si užíval hviezdny status partnera Mikaely Shiffrinovej, ale čoskoro bude týmto dňom nesúťaženia koniec.

Tridsaťtriročný Aamodt Kilde oznámil, že koncom novembra v americkom Copper Mountain sa hodlá vrátiť do kolotoča Svetového pohára. Práve tam sa uskutoční prvý superobrovský slalom sezóny okrem plánovaných dvoch obrákov aj slalomu.

„Posledný mesiac som ucítil pokrok v príprave. Jediné, čo mi stále chýba, je väčšia pohyblivosť v ramene,“ vyhlásil Aamodt Kilde podľa webu ORF.

Beaver Creek alebo skôr?

Pôvodne uvažoval, že sa vráti začiatkom decembra v Beaver Creeku, ale teraz by sa to mohlo stať o týždeň skôr. V Beaver Creeku by sa mal uskutočniť aj prvé dva sezónne mužské zjazdy.

„Som pripravený vyskúšať si to v Copper Mountain. Ak mi to tam pôjde, predstavím sa aj v Beaver Creeku. Naozaj sa už na to veľmi teším. Najviac na to, že sa konečne predstavím v zjazde,“ doplnil Kilde.

Viac k osobe: Aleksander Aamodt Kilde
Firmy a inštitúcie: Svetový pohár v lyžovaní
Okruhy tém: Lyžiar návrat po zranení SP v zjazdovom lyžovaní Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk