Koniec nútenej súťažnej prestávky. Kilde sa hlási do boja vo Svetovom pohári - VIDEO

Takmer dvojročná nútená pauza sa chýli ku koncu. Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde sa ťažko zranil v januári 2024 počas zjazdu vo švajčiarskom Wengene poriadne sa dochrámal.
Celkový víťaz SP v sezóne 2019/2020 mal porezanú nohu a komplexne zničené rameno.
Športové udalosti roka 2024: Top momenty zjazdového lyžovania - VIDEO, FOTO
Päť operácií aj sepsa
Odvtedy podstúpil päť operácií a v dôsledku infekcie v ramene utrpel aj sepsu. Počas rehabilitácii si užíval hviezdny status partnera Mikaely Shiffrinovej, ale čoskoro bude týmto dňom nesúťaženia koniec.
Shiffrinová zažila odpojenie tela aj mysle, veľký glóbus v novej sezóne nebude cieľ - VIDEO
Tridsaťtriročný Aamodt Kilde oznámil, že koncom novembra v americkom Copper Mountain sa hodlá vrátiť do kolotoča Svetového pohára. Práve tam sa uskutoční prvý superobrovský slalom sezóny okrem plánovaných dvoch obrákov aj slalomu.
„Posledný mesiac som ucítil pokrok v príprave. Jediné, čo mi stále chýba, je väčšia pohyblivosť v ramene,“ vyhlásil Aamodt Kilde podľa webu ORF.
Beaver Creek alebo skôr?
Pôvodne uvažoval, že sa vráti začiatkom decembra v Beaver Creeku, ale teraz by sa to mohlo stať o týždeň skôr. V Beaver Creeku by sa mal uskutočniť aj prvé dva sezónne mužské zjazdy.
„Som pripravený vyskúšať si to v Copper Mountain. Ak mi to tam pôjde, predstavím sa aj v Beaver Creeku. Naozaj sa už na to veľmi teším. Najviac na to, že sa konečne predstavím v zjazde,“ doplnil Kilde.