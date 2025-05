Slovensko má najmenej nezamestnaných od roku 1993. Čísla klesli podľa Tomáša na historické minimum – VIDEO

Klesajúci trend nezamestnanosti na Slovensku pokračoval aj v apríli 2025, pričom všetky hlavné ukazovatele dosiahli historicky najnižšie hodnoty. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali na konci minulého mesiaca 161 337 uchádzačov o zamestnanie, čo je najmenej od januára 1993.

Najnižší podiel uchádzačov v produktívnom veku od roku 2021

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) dosiahol úroveň 3,71 percenta, najnižšiu od januára 2021, odkedy rezort práce tento ukazovateľ sleduje.

Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie klesla na 5,79 %, čo je najnižšia hodnota v modernej histórii Slovenska. Rovnako aj miera evidovanej nezamestnanosti, bývalý hlavný ukazovateľ rezortu práce, dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1997, a to 4,83 percenta.

„Trend poklesu nezamestnanosti pokračuje a my robíme všetko pre to, aby pretrval. V záujme ekonomiky Slovenska a životnej úrovne jeho obyvateľov rozvíjame viacero národných projektov, v rámci ktorých efektívne podporujeme ľudí bez práce, ale aj zamestnávateľov. Zameriavame sa na podporu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a vytváranie pracovných príležitostí v regiónoch,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Najnižšia nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji

Najnižší PDU v apríli tradične zaznamenal Bratislavský kraj (2,41 %), najvyšší Prešovský kraj (5,78 %). Najvýraznejší medzimesačný pokles evidoval Nitriansky kraj, kde PDU dosiahol 2,77 % a medzimesačne sa znížil o 0,07 percentuálneho bodu. V evidencii úradov práce bolo v apríli 36 125 uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov, čo je najmenej od roku 2012. Počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie klesol na 748, najnižšiu úroveň od januára 2013.

„V roku 2013 bol takmer každý štvrtý mladý človek do 29 rokov bez práce. V apríli tohto roka to bol každý siedmy. Mladí ľudia chcú mať svoj život vo vlastných rukách, aktívne zlepšovať svoju životnú situáciu a nebyť závislí na limitovanej podpore zo strany štátu. Je to veľmi pozitívny trend, ktorý je predpokladom pre vytváranie silnej a svojbytnej spoločnosti,“ uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.