Koaličný Hlas sa dištancuje od myšlienok opustiť Európsku úniu, vidí v nej istotu pre Slovensko

Strana Hlas-SD odmieta akékoľvek úvahy o vystúpení Slovenska z EÚ. Vyhlásila to strana Hlas-SD, ktorá si pripomenula Sviatok práce a výročie vstupu Slovenska do EÚ v Prešove. Sviatok práce a výročie vstupu do EÚ podľa strany pripomína, že len spoločne sa dá zabezpečiť dôstojná budúcnosť pre všetkých ľudí na Slovensku.

Strana podotkla, že Slovensko má aktuálne historicky najnižšiu nezamestnanosť v celej ére samostatnosti, za čo si prikladá zásluhy na čele s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD).

Hlas otvorí na koaličnej rade tému transakčnej dane

Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pri príležitosti Sviatku práce ubezpečil, že na koaličnej rade bude strana Hlas otvárať aj tému transakčnej dane, keďže spôsobuje problémy drobným živnostníkom, maliarom či inštalatérom.

„Aby sme toľko skloňovanú transakčnú daň, ktorá sa dotýka práve týchto ľudí, týchto drobných živnostníkov, mohli ochrániť pred ďalším zaťažovaním, pretože to bola táto vláda, ktorá musela po predchádzajúcich vládach Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora konsolidovať,“ vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že transakčná daň by sa mala nazývať “daň Igora Matoviča“.

Hlas-SD pripomenul svoje úspechy v oblasti práce

Strana Hlas si pripomenula aj svoje dosiahnuté úspechy s tým, že sa snažia ľuďom pomáhať aj v ťažších časoch. „Podarilo sa nám presadiť rast minimálnej mzdy, ktorá od roku 2026 prekročí 900 eur a v roku 2027 sa priblíži k tisícke. A hoci niektorí strašili zatváraním fabrík, opak je pravdou – počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu klesá. Slováci si zaslúžia viac ako byť len lacnou pracovnou silou,“ povedal minister práce Tomáš. Zásadný je podľa neho aj nový zákon “práca namiesto dávok“.

Kto teda môže pracovať a odmietne ponuku z úradu práce, príde o dávky v hmotnej núdzi, čo je podľa ministra práce spravodlivé. Tomáš vyzdvihol aj nový projekt Právo na prvé zamestnanie, ktorý podľa jeho slov pomohol stovkám mladých ľudí. „Teraz ho rozširujeme – bez limitov, s podporou z eurofondov. Zamestnávateľom preplatíme až 80 percent nákladov a zabezpečíme aj mentorov,“ priblížil Tomáš.

Strana Hlas si súčasne pripomenula aj 21. výročie vstupu Slovenska do EÚ. „Vďaka členstvu v EÚ sme mohli modernizovať našu krajinu – postaviť nové cesty, rekonštruovať školy a vytvárať nové pracovné miesta. Strana Hlas-SD preto jednoznačne odmieta akékoľvek úvahy o vystúpení Slovenska z EÚ. Je to červená čiara, ktorú nikdy neprekročíme,“ uzavrel Šutaj Eštok.