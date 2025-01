Slovensko chce podľa Kmeca tento rok z plánu obnovy získať 2,3 miliardy eur, putovať by mali na významné investičné projekty - VIDEO

Pokračovanie v úspešnom napĺňaní míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, tak aby Slovensko mohlo požiadať o ďalšie európske financie je hlavnou prioritou vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca pre aktuálny rok 2025.

Ako na pondelkovej tlačovej besede ministrov za Hlas-SD venovanej plánom pre nový rok uviedol Kmec,“tento rok počítame s prísunom finančných prostriedkov vo výške 2,3 miliardy eur v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktoré by mali ísť na významné investičné projekty po celom Slovensku”.

”Začiatkom tohto kalendárneho roka budeme čakať na úspešné vyplatenie piatej žiadosti o platbu vo výške 600 miliónov eur. Túto žiadosť sme podali 16. decembra, takže Komisia má dva mesiace na vyhodnotenie tejto žiadosti,” avizoval Kmec.

Počas roka 2025 podľa podpredsedu vlády plánujú žiadosti o dve platby. V prvom polroku podajú šiestu žiadosť o platbu vo výške 1 miliardy eur a na jeseň by mala nasledovať siedma žiadosť vo výške 700 miliónov. Európske peniaze z plánu obnovy by mali ísť na investičné projekty po celom Slovensku, na zvyšovanie kvality verejných služieb, napríklad na výstavbu materských a základných škôl, domovov sociálnych služieb, tiež na zalesňovanie, zlepšenie vlakovej dopravy.

Kmec tiež avizoval prípravu nového zákona na podporu vedy, výskumu a inovácií, ktorý by mal byť schválený v prvom polroku. Slovensko potrebuje podľa Kmeca nový zákon na to, aby sa urýchlilo a zefektívnilo čerpanie financií z európskych a aj z národných zdrojov a tiež na pritiahnutie aktívnejšej účasti súkromného sektora. Na tento cieľ by malo v druhom polroku vzniknúť aj Národné inovačné centrum.