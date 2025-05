Slovensko a ďalšie štáty EÚ žiadajú o aktiváciu národnej únikovej doložky v súvislosti s obranou

Aktivácia národnej únikovej doložky poskytuje členským štátom dodatočný rozpočtový priestor na zvýšenie výdavkov na obranu.

Dosiaľ 12 členských štátov Európskej únie predložilo Európskej komisii žiadosť o aktiváciu národnej únikovej doložky v rámci Paktu stability a rastu ako súčasť balíka ReArm Europe Plan/Readiness 2030 prezentovaného v marci.

Ako referuje oficiálny web Komisie, učinili tak Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko. Očakáva sa však, že neskôr by sa mohli pridať ďalšie členské štáty.

V rámci fiškálnych pravidiel EÚ

Aktivácia národnej únikovej doložky poskytuje členským štátom dodatočný rozpočtový priestor na zvýšenie výdavkov na obranu, pričom zostáva v rámci fiškálnych pravidiel EÚ, v súlade s dokumentom, ktorý Komisia zverejnila ako súčasť balíka ReArm Europe Plan/Readiness 2030.

Ruská agresívna vojna proti Ukrajine a jej hrozba pre európsku bezpečnosť predstavujú výnimočné okolnosti, ktoré vyvíjajú značný tlak na verejné financie členských štátov z dôvodu naliehavej potreby vybudovať si obranné spôsobilosti.

Podpora investícií do obranného sektora

V reakcii na to EÚ predložila ambiciózny balík obranných opatrení, ktorý ponúka finančné páky na podporu investícií do obranného sektora Únie, a to aj prostredníctvom národnej únikovej doložky. „Aktivácia doložky poskytne týmto členským štátom možnosť odchýliť sa od svojich schválených čistých výdavkových plánov alebo od svojho nápravného plánu v rámci postupu pri nadmernom deficite,“ uvádza Komisia.

Takáto flexibilita sa predpokladá v prípade výnimočných okolností mimo kontroly členského štátu, ktoré majú významný vplyv na jeho verejné financie, ako je to v súčasnosti.

Na ťahu je Komisia a Rada

Na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti v strednodobom horizonte bude odchýlka od odporúčaného čistého výdavkového plánu obmedzená na maximálne 1,5 % HDP dodatočných výdavkov na obranu za každý rok aktivácie do roku 2028. Komisia teraz posúdi žiadosti predložené členskými štátmi s cieľom predložiť Rade odporúčania na aktiváciu národnej únikovej doložky. Rada bude mať potom jeden mesiac na rozhodnutie o tejto záležitosti.