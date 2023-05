Slovenskí podnikatelia sú stále najčastejšími zahraničnými vlastníkmi českých firiem. Toto prvenstvo si držia už od roku 2020, kedy sa dostali pred ukrajinských a ruských podnikateľov.

Ako ďalej vyplýva z najnovších dát spoločnosti Dun & Bradstreet, podnikatelia zo Slovenska vlastnia podiel v 15 251 firmách z Českej republiky. Hlavnými dôvodmi sú spoločná minulosť, teritoriálna blízkosť, podobná ekonomická situácia, ako aj nulová jazyková bariéra.

Podiel vo firmách z Českej republiky

„V roku 2022 vstúpili Slováci do 499 českých spoločností. Každý rok sa pritom tento počet zvyšuje. Pre porovnanie, v roku 2017 vlastnili slovenské firmy 12 884 českých, o tri roky neskôr sa počet priblížil k hranici 14-tisíc. Práve vtedy dokonca slovenskí podnikatelia získali prvenstvo v počte najčastejších zahraničných vlastníkov českých spoločností, a to si udržujú dodnes,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Aj napriek faktu, že podnikatelia zo Slovenska patria k najčastejším zahraničným vlastníkom, rok 2022 bol za posledných šesť rokov najslabší v počte kúpených firiem či podielov vo firmách.

Nižší záujem zahraničných podnikateľov

Spoločnosť Dun & Bradstreet upozornila, že situácia na trhu, inflácia a geopolitické problémy sa podpísali pod nižší záujem zahraničných podnikateľov pri vstupe na český trh. Aj napriek tomu v minulom roku svoje podnikanie v Českej republike posilňovali najmä podnikatelia z Ukrajiny.

„Z našich dát vyplýva, že ukrajinskí podnikatelia vstúpili do 676 českých firiem, no objem ovládnutého kapitálu je šesťkrát nižší ako v prípade 499 firiem, ktoré prešli do slovenských rúk,“ doplnila Štěpánová. Do top trojice vlastníkov spoločností u našich západných susedov patria Ukrajinci s 12 764 spoločnosťami a Rusi s počtom 10 725 firiem.