Slovenskí hokejisti bodovali v zápasoch NHL, Slafkovský sa takmer pobil s Pospíšilom (video)

Vzájomný súboj slovenských hokejistov v NHL dopadol lepšie pre Martina Pospíšila. Jeho Calgary zdolalo na domácom ľade Montreal 5:2 a Pospíšil k tomu prispel gólom.

Bez bodu nezostal ani Juraj Slafkovský, ktorý asistoval pri jednom z gólov Montrealu. V sobotných zápasoch NHL zabodoval aj Erik Černák. Jeho Tampa Bay sa tešila z výhry nad Floridou 5:3 a slovenský obranca k tomu prispel dvomi asistenciami.

Chýbal hlavný tréner

V súboji proti Calgary na striedačke Montrealu chýbal hlavný tréner Martin St. Louis. Nikto ho neodvolal, ale dostal voľno z rodinných dôvodov. Šéfom realizačného tímu Canadiens sa dočasne stal asistent Trevor Letowski.

„Bolo to emotívnych 24 hodín, Marty má súkromné rodinné veci, ale naďalej zostáva lídrom našej partie. V zápasy proti Calgary sme však za súperom zaostali,“ priznal Letowski na webe NHL.

Gól do odkrytej bránky

Slafkovský si pripísal sekundárnu asistenciu pri góle Cola Caufielda, ale v tom čase už súper viedol 3:0. Tretí gól Calgary strelil Pospíšil po skvelej prihrávke Jonathana Huberdeaua, keď slovenský útočník zakončil do odkrytej bránky Montrealu. Bol to siedmy gól a sedemnásty bod 24-ročného krídelníka v jeho nováčikovskej sezóne.

„Fanúšikovia na mňa pokrikujú, aby som viac strieľal. Niekedy ma však poteší, keď urobím niečo iné. Pospíšil mal po mojej prihrávke pred sebou prázdnu bránku, takže to vyšlo,“ vysvetlil Huberdeau.

Šarvátka na ľade

Pospíšil si v zápase neodpustil ani 4 trestné minúty, ktoré dostal za hrubosť voči kapitánovi Montrealu Nickovi Suzukim a následne aj Joshovi Andersonovi. Do šarvátky v druhej polovici druhej tretiny sa zapojil aj Slafkovský, ktorý sotil do Pospíšila, keď videl, že ten sa dostal do potýčky so Suzukim.

„Montreal síce neskóroval pri vylúčení Pospíšila, ale hneď v ďalšom striedaní po skončení početnej výhody Savard znížil na priebežných 2:3,“ napísal web Flames Nation.

Boj o play-off

Zaujímavý názor na Pospíšila na platforme X prezentoval Salim Valji, reportér TSN. „Určite to nie je najšikovnejší ani najtalentovanejší hokejista v tíme Calgary. Pre mňa je však jeden z najvýraznejších. Je to hráč, ktorý zápas za zápasom výrazne ovplyvňuje skóre zápasu, a to napríklad aj tým, že si znepriatelí súpera z Montrealu.“

Zatiaľ čo Calgary na Západe ešte reálne bojuje o play-off, Montreal vo Východnej konferencii zaostáva o 13 bodov za druhou priečkou s voľnou kartou, ktorá patrí Detroitu. Montreal prehral 11 z posledných 14 zápasov a vyraďovacia časť sa pre Canadiens javí v nedohľadne. „Naši lídri sa musia zlepšiť,“ stroho skonštatoval kapitán Montrealu Suzuki.