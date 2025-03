Slovenskí hádzanári prehrali vo Vantaa s domácim Fínskom a sen o ME sa im vzdialil - FOTO, VIDEO

Slovenskej reprezentácii hádzanárov sa opäť o krok vzdialil vytúžený postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Dánska, Švédska a Nórska. Zverenci španielskeho trénera Fernanda Guricha sú totiž aj po troch kvalifikačných dueloch bez bodu.

Slováci po dvoch prehrách z novembra 2024 v Maďarsku a doma s Čiernou Horou teraz podľahli vo fínskom Vantaa domácim hráčom tesne 21:22 a klesli na dno tabuľky 2. skupiny. Odvetu proti Fínom pritom odohrajú už v nedeľu 16. marca v Hlohovci.

„Bol to veľmi náročný zápas, ale to sme aj očakávali. V defenzíve sme hrali dobre, ale mali sme problémy na poste pivota, čo sa v druhom polčase zlepšilo. Máme však príliš veľa zranených strelcov, ale podarilo sa nám nahradiť ich a dostali sme sa do množstva dobrých príležitostí. S výsledkom nie sme spokojní, chceli sme zvíťaziť. Hráči však bojovali až do úplného konca,“ vyhlásil tréner Gurich vo videu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Ak v závere aktuálneho týždňa slovenskí hádzanári uspejú, vrátia sa do hry o ME. V opačnom prípade ich nádej takmer úplne zhasne.

Duel vo Fínsku bol mimoriadne vyrovnaný a žiadny zo súperov si nevypracoval výraznejší náskok. Najlepším strelcom slovenského výberu bol šesťgólový krídelník Marco Antl.

„Bojovali sme so súperom a mali sme pomalí začiatok. Pomohli nám brankári a my sme sa to snažili ťahať. Ako povedal aj tréner, je to zápas so smutným koncom a z pätnástich vzájomných duelov by sme vyhrali štrnásť. V nedeľu ideme zabojovať o dva body v Hlohovci,“ poznamenal.

Oporou v bránke bol Igor Čupryna. „Snažil som sa pomôcť, ale robili sme zbytočné chyby v útoku. Nevyužili sme presilovky. Škoda, ale bojujeme ďalej. Supera sme videli na videu a presne to hrali. Ani oni však nepredviedli svoj najlepší výkon. Teraz nesmieme skláňať hlavy a musíme vyhrať,“ zhodnotil.

Lídrami tabuľky 2. kvalifikačnej skupiny sú zatiaľ stopercentní Maďari so šiestimi bodmi. Druhá priečka patrí štvorbodovému výberu Čiernej Hory, tretí sú Fíni s dvoma bodmi a na dne Slováci bez bodu.