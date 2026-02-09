Slovenskí florbalisti postúpili na majstrovstvá sveta. V troch zápasoch kvalifikácie strelili 27 gólov

Slovenskí reprezentanti vo florbale postúpili na decembrové majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia vo fínskom meste Tampere (4.- 13. 12.).
Na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne Slováci zaznamenali tri hladké víťazstvá, keď postupne zdolali Francúzov (10:1), Rakúšanov (9:3) a Poliakov (8:2). V súboji víťazov D a E-skupiny potom podľahli desaťnásobným majstrom sveta Švédom (3:15).
Slovenské florbalistky nasúkali Poľkám 7 gólov, najlepšia bola Paulína Hudáková
Kritický tréner
„Aj napriek tomu, že sme postúpili na šampionát, musím objektívne priznať, že v hre na lopte sme podpriemerní. Musíme pridať a aj tí hráči, ktorí pôsobia v Čechách sú porovnateľní s hráčmi druhého, či tretieho sledu. S postupom na MS sme, samozrejme, spokojní. Neinkasovali sme veľa gólov, no nestrelili sme ich toľko, koľko by sme si predstavovali. Tomáš Kvasnica pred kvalifikáciou ochorel, no dnes bol rozdielovým hráčom aj keď veľmi dobre zahral aj Šimon Batkovič, ktorý strelil hetrik,“ zhodnotil tréner Slovenska Radomír Mrázek na webe Slovenského zväzu florbalu.
Slovenské florbalistky nasúkali Francúzkam 14 gólov, ale tréner chcel 20-25 gólov
Príučka od Švédov
Na záver turnaja prišla očakávaná prehra so Švédmi s 15 inkasovanými gólmi, hoci druhú tretinu Slováci vyhrali 2:1. V prvej a tretej však dostali po sedem gólov.
„Mám trochu zmiešané pocity, no ako pozitívum by som vyzdvihol druhú tretinu, ktorú sme vyhrali. Spolu sme sa zomkli a v tejto časti nám to vyšlo. Na začiatku sme dostali facku, pretože sme chceli hrať aktívnejšie a Švédi to využili. Na konci už dochádzali sily, pretože to bol náš štvrtý zápas počas štyroch dní. Chcem sa poďakovať fanúšikom, ktorí merali cestu do športovej haly. Na túto podporu a vytvorenú atmosféru budem spomínať do konca života,“ uviedol brankár slovenského tímu Adam Kohút na webe SZFB.