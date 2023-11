Slovenskí europoslanci poukazujú na Ficove nedemokratické sklony, žiadajú preveriť jeho kroky voči novinárom

Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu v spoločnom liste žiadajú podpredsedníčku Európskej komisie (EK) Věru Jourovú, aby preverila, či sú rozhodnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) týkajúce sa novinárov v súlade s hodnotami a princípmi Európskej únie (EÚ).

Tlak na médiá a nedemokratické sklony

Preverenie iniciovali europoslanci Eugen Jurzyca (SaS) a Ivan Štefanec (KDH), ku ktorým sa pripojil Vladimír Bilčík (Demokrati), Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Jablko), Jozef Mihál (Demokrati), Peter Pollák (hnutie Slovensko) Martin Hojsík (PS) a Michal Wiezik (PS). Autori listu tvrdia, že tlak na nezávislosť médií v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ je vnímaný ako tlak na všetky médiá v EÚ.

„Slovenská vláda vytvára neprimeraný tlak na vybrané médiá, ktoré ona sama subjektívne považuje za nepriateľské. Už samotný slovník premiéra – ,kroky proti nepriateľským médiám‘ – poukazuje na jeho nedemokratické sklony,“ upozornil Štefanec. Jurzyca doplnil, že slobodné médiá sú súčasťou a zárukou slobodnej demokratickej spoločnosti.

Znepokojení Ficovými krokmi

Europoslanci podpredsedníčku EK v liste informujú o znepokojení s Ficovými krokmi a tvrdia, že to, čo si dovolil v súvislosti s médiami urobiť, si nedovolil žiaden jeho predchodca.

Europoslanci tak narážajú na rozhodnutie predsedu vlády dať preveriť povolenie na vstup a prácu novinárov z viacerých slovenských médií, ako sú TV Markíza, Denník N, SME a portál Aktuality na Úrad vlády SR. Novinári týchto médií by mali mať až do vydania rozhodnutia zakázané vstúpiť do priestorov úradu vlády.

„Domnievame sa, že tým môže brániť časti verejnosti v prístupe k informáciám priamo od vlády a jej členov, ako aj kontrole výkonnej moci,“ uvádza sa v liste.

Pripomínajú, že kľúčovou povinnosťou orgánov verejnej moci v demokratickom štáte je poskytovať informácie médiám a verejnosti, ako o tom hovorí slovenská legislatíva – Ústava SR či zákon o vydavateľoch a publikáciách.