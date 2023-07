Slovenskí dovolenkári v Grécku by mali byť opatrní. Situácia sa zlepšuje, ale požiare hrozia aj naďalej (foto)

Návštevníci Grécka vrátane slovenských, by mali byť stále v strehu pred hrozbou požiarov napriek zlepšeniu situácie. Aj v sobotu sa do vyhľadávanej dovolenkovej krajiny vybrali zo Slovenska za oddychom pri mori ďalší turisti.

S cestovnými kanceláriami aj individuálne, pravidelnými aj charterovými letmi. Z bratislavského letiska išli v troch lietadlách do Iraklionu, hlavného centra na ostrove Kréta, dvomi inými do Patrasu na polostrove Peloponéz a Solúna, najväčšieho mesta na severe Grécka. V nedeľu poletia do ďalších destinácií v tejto krajine, na ostrovy Zakyntos, Kos a Korfu.

Situácia v Grécku sa pomaly zlepšuje

Situácia s vyčíňajúcimi lesnými požiarmi v Grécku sa v sobotu zlepšila. Ako informovalo Veľvyslanectvo SR v Aténach, na ostrovoch Rodos, Korfu a v Magnesii nie je zaznamenaný žiaden aktívny front, vyskytujúce sa vzplanutia majú hasičské jednotky pod kontrolou.

„Niekoľko ohnísk vzniklo v piatok na ostrove Rodos v oblastiach Vati, Profylia, Gennadi a Lardo. Tieto sa však podarilo hasičom ihneď zlikvidovať. Rovnaká situácia bola aj vo vidieckych oblastiach Volosu, kde po okamžitom zásahu hasičských pozemných síl a s pomocou siedmich lietadiel boli novovzniknuté požiare uhasené,“ oznámilo na sociálnej sieti slovenské veľvyslanectvo.

Vzplanutia v piatok pri požiari na severovýchode Korfu uhasili miestne hasičské zložky v spolupráci s leteckými zásahovými jednotkami.

Riziko požiarov je stále vysoké

Veľmi vysoké riziko požiaru podľa veľvyslanectva pretrvávalo aj v sobotu. Podľa mapy predpovedí požiarneho rizika bolo v tento deň veľmi vysoké riziko požiaru v kategórii 4 pre viaceré oblasti Grécka na pevnine aj ostrovoch.

Ide o oblasť Attika v okolí Atén, Viotia, Evia v strede krajiny, Korint, Argolis na Peloponéze. Platí to aj pre ostrovy Kos, Kalymnos, Rodos, Karpatos v južnej časti Egejského mora, ako aj ostrovy Lesbos, Chios, Samos, Ikaria v severnej oblasti Egejského mora, či Lassithi na Kréte.