Slovenské tenistky v Pohári Billie Jean Kingovej neobhája vlaňajšie finále, v novembri ich čaká baráž - VIDEO, FOTO

Slovenské tenistky v roku 2025 neobhája finálovú účasť z vlaňajška v Pohári Billie Jean Kingovej. Nepostúpili sa totiž na osemčlenný záverečný turnaj, keďže na domácom kvalifikačnom turnaji obsadili druhú priečku.

ZVerenky nehrajúceho kapitána Mateja Liptáka síce v piatok zdolali Dánky, no v nedeľu nestačili na Američanky. Hráčky z USA sa tešia z postupu po dvoch víťazstvách.

V nedeľu proti Američankám dostala v prvom súboji Renáta Jamrichová, ktorá však podľahla Hailey Baptisteovej 3:6, 4:6.

„Musím povedať, že celkovo to bol odo mňa celkom dobrý výkon. Súperka veľmi kvalitne podávala, s čím som mala asi najväčší problém. Dostať sa do výmen bolo naozaj ťažké. Dobre to mixovala, servis bol rýchly a ja som mala problém vrátiť to tak, aby mi to nezakončila alebo aby z toho neboli priamo body zo servisu. Vo výmenách to bolo vcelku vyrovnané, obe sme zozadu hrali dobre. Ale rozhodol ten servis,“ uviedla stále len 17-ročná trnavská rodáčka v prenose STVR Šport.

V druhej dvojhre sa predstavila Rebecca Šramková, ktorej však v súboji proti Bernarde Perovej nevyšli koncovky setov a podľahla jej 6:7 (2), 5:7.

„Bolo to tesné a vyrovnané. Bohužiaľ som dvakrát nevyužila, že som podávala na zisk setu. Je to pre nás veľmi smutný koniec, ale neodohrala som zlý zápas. Súperka ho však odohrala výborne, súperky si to dnes zaslúžili,“ uviedla slovenská hráčka z 37. priečky rebríčka WTA.

Finálový turnaj PBJK sa uskutoční v druhej polovici septembra v čínskom Šen-čene. Okrem domácich tenistiek a obhajkýň celkového prvenstva Talianiek sa medzi okteto najlepších dostali cez kvalifikáciu výbery USA, Veľkej Británie, Japonska, Kazachstanu, Španielska a Ukrajiny.

Zaujímavosťou kvalifikačných turnajov je, že do Číny sa nekvalifikovalo päť zo šiestich najvyššie nasadených tímov. Okrem „trojok“ Sloveniek neuspeli aj jednotky Kanaďanky, dvojky Češky, štvorky Austrálčanky či päťky Poľky. Postúpili iba šestky Britky. ďalšou pikoškou je, že v domácom prostredí uspeli iba Japonky, „oči pre plač“ pred vlastnými fanúšikmi zostali okrem Sloveniek aj Češkám, Austrálčankám, Poľkám a Holanďankám.

Všetky výbery, ktoré nepostúpili, v novembri 2025 čaká baráž o účasť v budúcoročnej kvalifikácii.