Slovenské tenistky jednoznačne zdolali Dánky a sú priebežne prvé. Šramková šla cez bolesť - VIDEO

Slovenské tenistky zvládli povinnú jazdu nad Dánkami jednoznačne 3:0 na zápasy. V domácej kvalifikácii o finálový turnaj Billie Jean Kingovej sú tak priebežne prvé v tabuľke.

Iba víťaz trojčlennej skupiny sa dostane medzi elitnú osmičku. Okrem domácej Číny sa tam predstavia aj Talianky, ktoré minulý rok zdolali vo finále práve rodáčky spod Tatier.

Svoje dvojhry postupne ovládli Viktória Hrunčáková (2:0 na sety) aj Rebecca Šramková (2:1).

Záverečná štvorhra takisto padla na slovenské konto zásluhou dvojice Hrunčáková a Tereza Mihalíková.

Po trojsetovej bitke sa duel skončil tesne pred polnocou.

„V plnej sile sme mohli vidieť, že rebríčky nehrajú žiadnu rolu a tímové súťaže sú úplne niečo iné ako turnaje. Keď dievčatá nemajú čo stratiť, tak podajú takéto výkony. Myslím si, že Dánky hrali skvele, takže vôbec sa to nerodilo ľahko.

Rebecca využila, že Dánka bola na začiatku nervózna, ale, bohužiaľ, sa jej nepodarilo dohrať rýchlo prvý set, mala tam veľa šancí. Vôbec sa to nerodilo ľahko, potom tam prišiel ešte aj problém s rukou. Bohužiaľ, dosť to ovplyvnilo druhý set a jej koncentráciu. Som rád, že sa to napokon upokojilo a v treťom sete ukázala, že je lepšou hráčkou,“ uviedol kapitán tímu Matej Lipták.

„Je to najlepší pocit získať bod pre krajinu. Som rada, že som ju v treťom sete držala pod tlakom,“ povedala Šramková pre STVR s tým, že cítila kŕče v ruke a bolel ju lakeť. Svoju súperku pochválila.

V sobotu 12. apríla si slovenské tenistky oddýchnu, na programe je súboj Spojených štátov amerických a Dánok. Očakáva sa triumf USA.

O deň neskôr, v nedeľu 13. apríla by si tak mali oba tímy zahrať o postup na finálový turnaj.

V minulom ročníku súťaže naše zdolali Američanky v osemfinále, a síce 2:1 na zápasy.