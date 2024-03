Výrazný náskok dáva Korčokovi šancu na úspech v druhom kole, podľa politológa však bude záležať na viacerých faktoroch

Prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi sa podarilo na poslednú chvíľu zmobilizovať a získať vo svoj prospech časť nerozhodnutých voličov, ktorých prieskumy nezachycovali. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Výrazný náskok

Prieskumy síce favorizovali Petra Pellegriniho (Hlas-SD), nakoniec však v prvom kole volieb zvíťazil Ivan Korčok s výrazným náskokom 5,5 percenta.

„Na to, že Peter Pellegrini mal podporu dvoch silných vládnych strán, je to pre Korčoka veľmi dobrý výsledok a dáva mu to nádej na celkové víťazstvo. Osloviť však musí ďalších voličov, jednak tých, ktorí volili v prvom kole iného kandidáta a tiež tých, ktorí sa na prvom kole nezúčastnili,“ uviedol Mesežnikov.