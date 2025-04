Slovenské hokejistky prerazili Čínsky múr štyrmi gólmi, čakajú na nich Francúzky - VIDEO

Slovenské hokejistky pred dvoma rokmi prehrali s Číňankami na majstrovstvách sveta 0:1, ale tentoraz im prehru odplatili aj napriek tomu, že súperky mali výhodu domáceho prostredia.

Pri vstupe do svetového šampionátu zverenkyne trénera Miroslava Mosnára neinkasovali ani raz na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Šen-čene zdolali domáci tím 4:0. Slovenská brankárka Lívia Debnárová si hneď na úvod MS pripísala shutout.

Do vedenia sa Slovenky dostali v 12. min gólom Laury Šulikovej a v druhej tretine zvýraznili svoj náskok zásluhou Janky Hlinkovej, Emy Tóthovej a Nikoly Nemčekovej. V celkom zápase slovenské hokejistky nazbierali 43 striel na bránku, kým Číňanky vystrelili len 15-krát.

„Boli sme lepšie v korčuľovaní, napádaní aj dodržiavaní systému. A najmä sme strelili štyri góly. Pred dvoma rokmi sme tiež hrali s Číňankami, ale vtedy im dosť pomohli zahraničné hráčky. Teraz to bolo trochu lepšie pre nás,“ zhodnotila útočníčka Nikola Nemčeková v rozhovore na Instagrame SZĽH.

Už v pondelok od 10.30 h SELČ čaká na slovenské hokejistky možno rozhodujúci súboj o postup do elitnej kategórie MS. Postavia sa proti Francúzkam, ktoré vstúpili do turnaja vysokou výhrou 8:3 nad Holanďankami. Do elitnej kategórie postúpia dva najlepšie tímy.

„Francúzky sú dobré v korčuľovaní aj individuálnych činnostiach. Ak budeme veľa korčuľovať, premieňať šance a dodržiavať systém, dobre to dopadne.“ myslí si Nemčeková. Jej spoluhráčka z tretieho útoku Lilien Beňáková tvrdí, že Francúzky sú silné v súbojoch a veľmi rýchlo dostupujú hráčky.

„Musíme sa pripraviť na kondične náročný zápas,“ skonštatovala Beňáková.