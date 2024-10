Futbal ženy (online): Wales - Slovensko (kvalifikácia o postup na ME 2025)

Slovenské futbalistky hrajú v utorok v Cardiffe proti výberu Walesu odvetný zápas semifinále play-off o postup na ME vo futbale 2025.

Úvodný duel sa v Poprade skončil výsledkom 2:1 pre zverenkyne trénera Petra Kopúňa. Ak by sa im podarilo tesný náskok udržať, prebojovali by sa do druhej časti play off a tam by ich čakali s veľkou pravdepodnosťou reprezentantky Írska, ktoré v úvodnom súboji triumfovali v Gruzínsku hladko 6:0 a doma by mali bez problémov potvrdiť postup.