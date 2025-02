Slovenky v Taliansku siahali na prekvapenie, no so Švajčiarkami napokon prehrali o dva góly - FOTO, VIDEO

Slovenské reprezentantky vo florbale si vybojovali postup na decembrové majstrovstvá sveta do Česka a na závere kvalifikačného turnaja v Taliansku siahali aj na prekvapenie. S favorizovanými Švajčiarkami však napokon prehrali 4:6 a na turnaji v meste Lignano Sabbiadoro obsadili druhú priečku.

Už pred sobotňajším súbojom mali zverenky trénera Michala Jedličku istotu, že si zahrajú na svetovom šampionáte. Mohli tak do duelu vstúpiť uvoľnene. Prvú tretinu však prehrali 2:4 a po druhej bola stav 3:5 v ich neprospech.

„Je to už taká klasika. Kým sme si zvykli na to tempo a na tú rýchlosť, tak sme dostali celkom lacné góly. Prvá tretina nám vôbec nevyšla, prehrali sme ju 2:4, to nastavilo celý obraz zápasu. Dovolím si povedať, že sme mali v prvej tretine viac striel na bránku a viac šancí ako súper. Hrali sme rýchlo, mali sme veľa prečíslení, avšak v tej rýchlosti sme nedokázali kvalitne zakončovať. Je iné strieľať góly Francúzkam, Taliankam a Poľkám, ako vo vysokom tempe dávať góly Švajčiarkam. Pre dievčatá je to úplne niečo iné. Po dlhom čase odohrali poriadny florbal. Aj, keď sme sa na to pripravovali, je iné o tom len hovoriť, a iné to zažiť na ihrisku,“ komentoval po stretnutí kouč Jedlička podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

Chcú už zdolať súperky z Top 4

Od druhej tretiny to už bolo bola hlavného kormidelníka lepšie najmä v obrane. V 55. minúte Kristína Belicová skorigovala na 4:5, no vzápätí súperky strelili ďalší gól a rozhodli o svojom triumfe.

„Samozrejme, Švajčiarky boli lepšie, nebudeme si klamať, že nie, ale šancí už mali málo – podľa mňa to na šance bolo v druhej a tretej tretine vyrovnané. Dievčatá si zápas odmakali naplno, bolo cítiť nasadenie, lavička žila, nechýbali emócie, čo je super. Problémom však je, že sme zasa prehrali. S tímami z „top štvorky“ je to vždy ťažký zápas, ale už by sme si radi pripísali aj nejaké víťazstvo,“ doplnil.

Chcú na sebe popracovať

Dva presné zásahy si v tomto zápase pripísala Laura Chúpeková, ktorú napokon vyhlásili za najužitočnejšiu hráčku duelu.

„Presne na tento zápas sme čakali, aby nám ukázal, ako na tom sme. Výsledok 6:4 nie je až tak zlý, stále sa však na Švajčiarky len doťahujeme. Musíme popracovať na tom, aby sme sa im vyrovnali najmä kondične. Do majstrovstiev sveta sa na tom pokúsime popracovať, pretože práve Švajčiarsko bude našim súperom v ceste do semifinále,“ poznamenala.

Účastníčky MS

Známych je už všetkých dvanásť európskych tímov, ktoré si od 6. do 14. decembra zahrajú na MS v českých mestách Ostrava a Brno. Z Talianska sa na šampionát dostali okrem výberov Slovenska a Švajčiarska aj tímy Dánska, Holandska a Poľska. V Lotyšsku si miestenky vybojovali výbery Fínska, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Nórska a Švédska.

Účasť majú istú aj domáce Češky. V marci sa uskutoční americká kvalifikácia a k dispozícii tam bude jedno miesto, z ázijsko-oceánskej sa na MS dostanú tri reprezentácie.