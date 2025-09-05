Slovenské firmy dostali dvojročný odklad na začiatok ESG reportingu

Odklad povinného vykazovania ESG údajov (tzv. ESG reporting) o dva roky už oficiálne platí aj pre slovenské firmy.
ESG icon concept in the hand for environmental, social, and gove
Foto: Adobe Stock
Po schválení v NR SR vyšla novela príslušného zákona v júli 2025 aj v Zbierke a týmto krokom sa povinnosť zbierať a zverejňovať údaje o udržateľnosti posunula o dva roky.

Slovenské firmy druhej a tretej vlny, ktoré mali začať vykazovať údaje o udržateľnosti podnikania v roku 2026 (za rok 2025), teraz túto povinnosť dostanú až v roku 2028. Na Slovensku sa to týka približne 700 spoločností z kategórie väčších podnikov. Povinný ESG reporting však naďalej bez zmeny platí pre banky, poisťovne a spoločnosti obchodujúce na burze, čo predstavuje na Slovensku len niekoľko desiatok subjektov.

Čo sa mení pre firmy pri vykazovaní údajov o udržateľnosti

Európska komisia predstavila v februári 2025 balík návrhov označovaný ako „Omnibus“, ktorého cieľom je zníženie záťaže firiem v oblasti vykazovania údajov o udržateľnosti. Prvá časť tohto balíka s názvom „Stop the clock“ bola schválená Európskym parlamentom 3. apríla 2025 a 17. apríla 2025 nadobudla účinnosť. Členské štáty boli následne povinné implementovať zmenu do svojej legislatívy. Na Slovensku parlament nepriamu novelu zákona o účtovníctve schválil v rámci novelizácie zákona o cenných papieroch.

Spoločnosti druhej vlny, ktoré mali povinnosť reportovať už v budúcom roku dáta za rok 2025, dostávajú dvojročný odklad. Prvý ESG report tak musia zverejniť v roku 2028 za finančný rok 2027.

Súčasťou Omibusu je aj zúženie okruhu firiem, ktoré patria do tejto skupiny:

  • základná podmienka je viac ako 1 000 zamestnancov;
  • a následne musí firma splniť jedno z dvoch kritérií (obrat nad 50 mil. eur; aktíva nad 25 mil. eur)

V slovenskej legislatíve táto zmena ešte nie je reflektovaná, veľmi pravdepodobne sa tak stane v dohľadnej budúcnosti. Ako hovorí Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Slovensko má čas upraviť legislatívu do momentu uplynutia dvojročného odkladu.

Rovnako sa o dva roky posúva aj termín pre tretiu vlnu podnikov, kam patria malé a stredné podniky kótované na regulovaných trhoch EÚ, a to z roku 2027 na 2029. Rozhodnutie o posunutí termínov vzniklo v rámci snahy Európskej komisie znížiť firmám administratívnu záťaž. Zároveň išlo aj o reakciu na žiadosť firiem o viac času na prípravu kvalitného vykazovania.

Počas dvojročného odkladu budú na úrovni Európskej únie prebiehať rokovania o presnom upravení požiadaviek smernice CSRD a následne sa tieto zmeny budú prenášať do zákonov členských krajín.

Filip tichy_grant thornton.jpg
Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

Odporúčania pre firmy, ktoré už investovali do príprav

„Firmy, ktoré sa od leta 2023 postupne pripravovali na ESG reporting, už investovali do príprav na vykazovanie údajov o udržateľnosti nemalé financie. Tieto však nie sú stratené. Kto už začal zbierať údaje, nastavil interné systémy a pripravoval sa na povinný audit, bude o dva roky oveľa lepšie pripravený na povinný reporting. Aj keď sa ešte môžu meniť hranice a podmienky a je možné, že veľa firiem z povinného reportingu počas týchto dvoch rokoch vypadne, stále bude potrebné tieto informácie reportovať pre materské firmy alebo pre obchodných partnerov,“ hodnotí situáciu Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Firmám, ktoré napokon nebudú povinne reportovať, takisto odborníci odporúčajú zmysluplne využiť už investované zdroje. ESG dáta stále hrajú dôležitú rolu v obchodných vzťahoch. Napríklad ich vyžadujú banky pri schvaľovaní úverov, zákazníci sa o ne zaujímajú pri výbere dodávateľov a investori na ne prihliadajú pri svojich rozhodnutiach. „Firmy, ktoré síce nemajú povinnosť vydávať ESG reporty, tak môžu robiť dobrovoľne podľa štandardu pre malé a stredné podniky, čo im rozhodne prinesie konkurenčnú výhodu,“ odporúča Filip Tichý.

Časť firiem musí aj naďalej povinne reportovať

Povinné vykazovanie informácií o udržateľnosti naďalej platí pre banky (okrem Národnej banky Slovenska), poisťovne, zaisťovne a spoločnosti, ktoré vydali cenné papiere obchodované na burze. Tieto subjekty už začali s klasickým CSRD reportingom a mali povinnosť zverejniť správy za rok 2024 už začiatkom roka 2025. Na Slovensku ide približne o 20 takýchto subjektov, čo predstavuje minimum z celkového počtu firiem v krajine.

