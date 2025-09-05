Slovenské firmy dostali dvojročný odklad na začiatok ESG reportingu

Po schválení v NR SR vyšla novela príslušného zákona v júli 2025 aj v Zbierke a týmto krokom sa povinnosť zbierať a zverejňovať údaje o udržateľnosti posunula o dva roky.
Slovenské firmy druhej a tretej vlny, ktoré mali začať vykazovať údaje o udržateľnosti podnikania v roku 2026 (za rok 2025), teraz túto povinnosť dostanú až v roku 2028. Na Slovensku sa to týka približne 700 spoločností z kategórie väčších podnikov. Povinný ESG reporting však naďalej bez zmeny platí pre banky, poisťovne a spoločnosti obchodujúce na burze, čo predstavuje na Slovensku len niekoľko desiatok subjektov.
Čo sa mení pre firmy pri vykazovaní údajov o udržateľnosti
Európska komisia predstavila v februári 2025 balík návrhov označovaný ako „Omnibus“, ktorého cieľom je zníženie záťaže firiem v oblasti vykazovania údajov o udržateľnosti. Prvá časť tohto balíka s názvom „Stop the clock“ bola schválená Európskym parlamentom 3. apríla 2025 a 17. apríla 2025 nadobudla účinnosť. Členské štáty boli následne povinné implementovať zmenu do svojej legislatívy. Na Slovensku parlament nepriamu novelu zákona o účtovníctve schválil v rámci novelizácie zákona o cenných papieroch.
Spoločnosti druhej vlny, ktoré mali povinnosť reportovať už v budúcom roku dáta za rok 2025, dostávajú dvojročný odklad. Prvý ESG report tak musia zverejniť v roku 2028 za finančný rok 2027.
Súčasťou Omibusu je aj zúženie okruhu firiem, ktoré patria do tejto skupiny:
- základná podmienka je viac ako 1 000 zamestnancov;
- a následne musí firma splniť jedno z dvoch kritérií (obrat nad 50 mil. eur; aktíva nad 25 mil. eur)
V slovenskej legislatíve táto zmena ešte nie je reflektovaná, veľmi pravdepodobne sa tak stane v dohľadnej budúcnosti. Ako hovorí Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Slovensko má čas upraviť legislatívu do momentu uplynutia dvojročného odkladu.
Rovnako sa o dva roky posúva aj termín pre tretiu vlnu podnikov, kam patria malé a stredné podniky kótované na regulovaných trhoch EÚ, a to z roku 2027 na 2029. Rozhodnutie o posunutí termínov vzniklo v rámci snahy Európskej komisie znížiť firmám administratívnu záťaž. Zároveň išlo aj o reakciu na žiadosť firiem o viac času na prípravu kvalitného vykazovania.
Počas dvojročného odkladu budú na úrovni Európskej únie prebiehať rokovania o presnom upravení požiadaviek smernice CSRD a následne sa tieto zmeny budú prenášať do zákonov členských krajín.
Odporúčania pre firmy, ktoré už investovali do príprav
„Firmy, ktoré sa od leta 2023 postupne pripravovali na ESG reporting, už investovali do príprav na vykazovanie údajov o udržateľnosti nemalé financie. Tieto však nie sú stratené. Kto už začal zbierať údaje, nastavil interné systémy a pripravoval sa na povinný audit, bude o dva roky oveľa lepšie pripravený na povinný reporting. Aj keď sa ešte môžu meniť hranice a podmienky a je možné, že veľa firiem z povinného reportingu počas týchto dvoch rokoch vypadne, stále bude potrebné tieto informácie reportovať pre materské firmy alebo pre obchodných partnerov,“ hodnotí situáciu Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Firmám, ktoré napokon nebudú povinne reportovať, takisto odborníci odporúčajú zmysluplne využiť už investované zdroje. ESG dáta stále hrajú dôležitú rolu v obchodných vzťahoch. Napríklad ich vyžadujú banky pri schvaľovaní úverov, zákazníci sa o ne zaujímajú pri výbere dodávateľov a investori na ne prihliadajú pri svojich rozhodnutiach. „Firmy, ktoré síce nemajú povinnosť vydávať ESG reporty, tak môžu robiť dobrovoľne podľa štandardu pre malé a stredné podniky, čo im rozhodne prinesie konkurenčnú výhodu,“ odporúča Filip Tichý.
Časť firiem musí aj naďalej povinne reportovať
Povinné vykazovanie informácií o udržateľnosti naďalej platí pre banky (okrem Národnej banky Slovenska), poisťovne, zaisťovne a spoločnosti, ktoré vydali cenné papiere obchodované na burze. Tieto subjekty už začali s klasickým CSRD reportingom a mali povinnosť zverejniť správy za rok 2024 už začiatkom roka 2025. Na Slovensku ide približne o 20 takýchto subjektov, čo predstavuje minimum z celkového počtu firiem v krajine.
