Slovenské elektrárne ocenili najlepšie záverečné práce, mladých technikov povzbudil aj virtuálny Aurel Stodola – VIDEO

Slovenské elektrárne opäť ocenili najlepšie záverečné práce, mladých technikov povzbudil aj virtuálny Aurel Stodola. Je to už po šestnásty raz, čo Slovenské elektrárne ocenili záverečné práce študentov technických odborov v prestížnej súťaži Cena Aurela Stodolu.
Tento rok zaznamenali rekordnú účasť silných príbehov a výnimočného odkazu, že odvaha tvoriť, skúmať a zlepšovať svet je tým najcennejším palivom pre budúcnosť energetiky. Slávnostné podujatie sa konalo 5. novembra v auditóriu Slovenských elektrární za účasti študentov, akademikov, odborníkov a zástupcov spoločnosti.
Virtuálny Aurel Stodola
Na podujatie prišli aj dekani troch partnerských fakúlt, a to dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš, dekan fakulty elektrotechniky a informatiky STU Vladimír Kutiš a dekan Fakulty elektrotechnicky a informačných technológií Žilinskej univerzity Michal Frivaldský. Oceňovanie najlepších záverečných prác obohatil „videohovor“ s virtuálnym Aurelom Stodolom.
Ten mladých technikov povzbudil k odvahe, zvedavosti a vytrvalosti. „Nebojte sa smiať. Aj na vlastných chybách. Lebo práve tie vás posunú ďalej,“ zneli jeho slová, ktoré sa súčasne stali mottom celého večera.
Hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková priblížila, že sa do súťaže zapojilo 46 študentov zo 16 fakúlt zo Slovenska a Česka. Odbornú porotu tvorili profesori šiestich technických univerzít. Práce hodnotili podľa inovatívnosti, praktickej aplikovateľnosti a odborného prínosu. Slovenské elektrárne ocenili tri práce v každej kategórií – bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Každý ocenený študent si prevzal diplom a symbolický šek rôznej hodnoty, víťaz kategórie Dizertačné práce si domov odniesol výhru 1 500 eur.
V kategórií bakalárskych prác si prvé miesto rozdelili dvaja študenti – Andrej Čerevka zo Žilinskej univerzity v Žiline z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií za prácu Klasterizácia odberných miest v distribučných sieťach a Pavlo Hryhoriev z Technickej univerzity v Košiciach z Fakulty elektrotechniky a informatiky za prácu Vplyv elektromobility na mestskú elektrizačnú sieť a infraštruktúru.
Druhé miesto obsadil Kyrylo Seredenko zo Slovenskej technickej univerzite v Bratislave z Fakulty elektrotechniky a informatiky za prácu Výpočet skratových prúdov. O tretie miesto sa opäť podelili dvaja študenti – Yurii Hryhoriev z Technická univerzity v Košiciach z Fakulta elektrotechniky a informatiky za prácu Dynamické riadenie záťaže v inteligentných sieťach a Gabriel Kolarčík, ktorý reprezentoval Materialovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity s prácou Návrh opatrení na zlepšenie energetického hospodárstva v spoločnosti U. S. Steel Košice.
Výhercovia aj z Česka
Prvé miesto v kategórii Diplomové práce získal Ján Šabík zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z Fakulty elektrotechniky a informatiky za prácu Pokročilé modelovanie dopadu e-mobility na distribučné siete. Druhé miesto porota udelila Adamovi Zbončákovi z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Optimálne dimenzovanie domáceho FVE systému s využitím virtuálnej a fyzickej batérie. S prácou Návrh zariadenia pre výrobu vodíka sa na treťom mieste umiestnil Vladimír Szomosi z Technickej univerzity v Košiciach z Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Prvé miesto v kategórii Dizertačné práce udelila odborná porota Pavlovi Stankovi, ktorý s prácou Vplyv odberu elektrickej energie na účinník v spoločnom napájacom bode reprezentoval Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Druhé miesto získal Ján Kubačka, ktorý reprezentoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojního inženýrství za prácu On the Thermal-Hydraulic Response of Deep Closed-Loop Wellbore Systems.
Tretie miesto rovnako putovalo do Českej republiky. Získala ho Jana Matoušková za prácu Neutron Imaging at Very Low Power Research Reactors, s ktorou reprezentovala České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
Tento ročník súťaže priniesol podľa Slovenských elektrární niekoľko zaujímavých momentov. „Kuriozitou bol úspech bratov Pavla a Yuriia Hryhorievovcov, ktorí si odniesli dve ceny v bakalárskej kategórii. Zaujímavý je aj príbeh Jána Šabíka – nášho kolegu operátora „sekundáru“ v zácviku, ktorý sa prihlásil inkognito, aby zabezpečil férové hodnotenie, a napokon vyhral kategóriu diplomoviek,“ priblížili Slovenské elektrárne.
Venovali sa aktuálnym výzvam
V kategórii Dizertačné práce svojím príbehom zaujala Jana Matoušková, ktorá v rozhovore priblížila situáciu žien v technických odboroch v Česku. „Keď som sa porozhliadla po auditóriu, hneď mi bolo jasné, že je to s účasťou žien v jadrovom odvetví na Slovensku veľmi podobné ako v Českej republike. Teší ma však, že sa to každoročne zlepšuje a počet dievčat v technických odboroch postupne stúpa,“ povedala výherkyňa tretieho miesta.
Študenti tak podľa slov Slovenských elektrárni opäť ukázali, že technické vzdelanie má veľký spoločenský dopad. Vo svojich prácach sa venovali aktuálnym výzvam, od elektromobility a smart grid technológií, cez obnoviteľné zdroje a vodík, až po jadrový výskum. Ich návrhy sú pritom aj prakticky aplikovateľné a pripravené aj na reálne využite v distribučných spoločnostiach, priemysle či vo výskume.
Slovenské elektrárne uviedli, že cieľom je podporovať mladé talenty, prepájať akademický svet s praxou a budovať generáciu odborníkov, ktorí budú formovať energetickú budúcnosť. „Tohtoročná Cena Aurela Stodolu potvrdila, že mladí technici a techničky už dnes formujú energetiku budúcnosti – s odvahou, odbornosťou a víziou,“ uzavreli Slovenské elektrárne.