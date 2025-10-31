Výnimočný triumf UNIQA v súťaži produktov Zlatá minca 2025

Produkty UNIQA opätovne a tentoraz výnimočne triumfovali v nezávislej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2025. Štyri prvenstvá si finančný dom UNIQA odniesol za poistenie domova, životné poistenie, poistenie kybernetických rizík a sporenie v II. pilieri. UNIQA sa zároveň stala druhou najinovatívnejšou poisťovňou na slovenskom trhu a potvrdila tým dlhoročný trend, že jej produkty patria medzi najkvalitnejšie a najspoľahlivejšie riešenia na trhu.
UNIQA si odniesla ocenenia v oblastiach, ktoré dlhodobo predstavujú jej hlavné poslanie – ochranu domova, zdravia a budúcnosti. V prestížnej ankete hlasovalo 210 odborníkov a odborníčok z radov finančných expertov, akademickej obce a médií, pričom transparentnosť výsledkov bola zabezpečená notárskym overením.
Podľa poroty ponúka UNIQA najlepšie produkty na slovenskom trhu v poistení majetku Domov & bezpečie, v produkte životného poistenia Život & Radosť, v poistení kybernetických rizík Kyberbalík a v sporení v II. pilieri – Indexový negarantovaný i.d.f. fond. Objavom roka sa stalo poistenie zníženej sebestačnosti s výplatou doživotnej renty v rámci životného poistenia, ktoré priniesla UNIQA na trh ako prvá. UNIQA sa zároveň stala podľa hodnotenia odborníkov druhou najinovatívnejšou poisťovňou na slovenskom trhu.
Rastislav Havran, generálny riaditeľ UNIQA:
„Veľmi si vážim, že finančný dom UNIQA dlhodobo triumfuje práve v kategóriách, ktoré najlepšie vystihujú našu misiu – chrániť domov, zdravie a budúcnosť ľudí. Tento rok nás mimoriadne teší aj ocenenie Objav roka za poistenie zníženej sebestačnosti, ktoré sme ako prví priniesli na slovenský trh. Výsledky nášho veľkého prieskumu o rodinách jasne ukázali, že obava z neschopnosti postarať sa o blízkych v situácii ich odkázanosti patrí medzi najväčšie rodinné neistoty. Aj preto sa snažíme vytvárať riešenia, ktoré poskytujú ľuďom väčšiu istotu a prispievajú k lepšej kvalite života. Svet sa mení, čelíme klimatickým rizikám aj starnutiu populácie a preto sa naše produkty snažíme neustále zlepšovať tak, aby na tieto výzvy rýchlo a adekvátne odpovedali.“
Striebornú priečku obsadil finančný dom UNIQA za doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri. Ako druhé najlepšie bolo ocenené aj povinné zmluvné poistenie Auto & Pohoda, pričom dve bronzové mince získala UNIQA za havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti zamestnanca.
„Súťaž Zlatá minca vnímame ako dôležitý priestor, ktorý zvyšuje štandardy a povedomie o kvalite finančných produktov. Oceňujeme, že hodnotenie prichádza od odborníkov, ktorí sledujú celý trh s nadhľadom. Pre nás je to potvrdenie, že dlhodobá orientácia UNIQA na produktové inovácie a skutočnú pridanú hodnotu pre ľudí má zmysel. Teší nás, že porota ocenila nielen naše produktové vlajkové lode, ale aj nové riešenia, ktoré reagujú na meniacu sa dobu a pomáhajú ľuďom žiť lepší a pokojnejší život,“ zdôrazňuje Rastislav Havran, generálny riaditeľ UNIQA.
Zoznam ocenení Zlatá minca pre UNIQA 2025
1. miesto– Poistenie majetku Domov & bezpečie
1. miesto– Rizikové životné poistenie Život & Radosť
1. miesto – Ostatné produkty: Kyber balík
1. miesto – DSS (II. pilier): UNIQA d.s.s. – Indexový negarantovaný i.d.f.
Objav roka 2025 – Rizikozníženej sebestačnosti s výplatou doživotnej renty
2. miesto – Najinovatívnejšia poisťovňa
2. miesto – Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
2. miesto – Auto & Pohoda PZP
3. miesto – Auto & Pohoda Havarijné poistenie
3. miesto – Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Viac informácií o riziku zníženej sebestačnosti, za ktorý UNIQA získala ocenenie Objav roka 2025, nájdete tu: Na trh prišlo unikátne poistenie dlhodobej starostlivosti pre dospelých – UNIQA ho zatiaľ na Slovensku ponúka ako jediná v rámci životného poistenia | UNIQA
