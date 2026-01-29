Slovenská pošta mení vzhľad dokladov SIPO, nová vizuálna podoba má byť jednotná

Slovenská poštaod 1. februára 2026 zavádza novú podobu dokladov SIPO, ktorá sa týka iba ich vizuálneho spracovania. Podmienky a spôsob úhrady zostávajú nezmenené, obyvatelia budú naďalej platiť SIPO na pošte, u doručovateľa alebo bezhotovostne rovnako ako doteraz.
Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady: zelené na pošte, fialové u doručovateľa, červené pri upomienke a modré informatívne doklady. Tieto doklady mali neštandardný tlačový formát, čo zvyšovalo náklady na ich výrobu.
Nové doklady budú v jednotnom čiernobielom vyhotovení formátu A5. Typ dokladu a spôsob úhrady budú jasne označené textom. Prechod na jednotnú čiernobielu tlač umožní zníženie nákladov Slovenskej pošty na tlač až o približne 60 percent. Tento krok smeruje k hospodárnejšej prevádzke a zodpovednému nakladaniu s finančnými prostriedkami, ako aj k udržateľnejšiemu riešeniu.
„Zavedením jednotnej podoby dokladov SIPO reagujeme na potrebu zefektívnenia procesov a znižovania nákladov, pričom komfort klientov zostáva zachovaný. Obyvatelia nemusia meniť svoje zaužívané spôsoby platenia, ani si osvojovať nové postupy,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.