Slovenská pošta mení vzhľad dokladov SIPO, nová vizuálna podoba má byť jednotná

Nové doklady budú v jednotnom čiernobielom vyhotovení formátu A5.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Slovenská pošta
Foto: ilustračné, www.facebook.com.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Slovenská poštaod 1. februára 2026 zavádza novú podobu dokladov SIPO, ktorá sa týka iba ich vizuálneho spracovania. Podmienky a spôsob úhrady zostávajú nezmenené, obyvatelia budú naďalej platiť SIPO na pošte, u doručovateľa alebo bezhotovostne rovnako ako doteraz.

Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady: zelené na pošte, fialové u doručovateľa, červené pri upomienke a modré informatívne doklady. Tieto doklady mali neštandardný tlačový formát, čo zvyšovalo náklady na ich výrobu.

Nové doklady budú v jednotnom čiernobielom vyhotovení formátu A5. Typ dokladu a spôsob úhrady budú jasne označené textom. Prechod na jednotnú čiernobielu tlač umožní zníženie nákladov Slovenskej pošty na tlač až o približne 60 percent. Tento krok smeruje k hospodárnejšej prevádzke a zodpovednému nakladaniu s finančnými prostriedkami, ako aj k udržateľnejšiemu riešeniu.

„Zavedením jednotnej podoby dokladov SIPO reagujeme na potrebu zefektívnenia procesov a znižovania nákladov, pričom komfort klientov zostáva zachovaný. Obyvatelia nemusia meniť svoje zaužívané spôsoby platenia, ani si osvojovať nové postupy,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Viac k osobe: Eva Peterová
Firmy a inštitúcie: Slovenská pošta
Okruhy tém: Doklady Náklady Pošta Poštové služby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk