Slovenská noc v NHL. Bodovali Slafkovský, Tatar i Pospíšil, dvaja z nich sa tešili aj z výhry - FOTO, VIDEO

V zápasoch NHL sa stretli v jednom stretnutí aj dvaja Slováci – Juraj Slafkovský a Tomáš Tatar. Obaja bodovali, z výhry sa radoval rodák z Ilavy.

Jeho New Jersey Devils viedlo na ľade Montrealu už 2:0 po prvej tretine, no v 24. minúte aj vďaka sekundárnej asistencii Slafkovského Montreal znížil.

Druhé dejstvo patrilo rodákom spod Tatier, pretože na rozdiel dvoch gólov zvýšil Tatar a opäť raz asistoval mladý Košičan na manko jediného zásahu.

New Jersey goal!

Scored by Tomas Tatar with 07:04 remaining in the 2nd period.

Assisted by Dougie Hamilton and Curtis Lazar.

Montreal: 1

New Jersey: 3#NJDvsMTL #GoHabsGo #NJDevils pic.twitter.com/731EJfa66X

