Slafkovský za hranicou 30 gólov v NHL. Čo má spoločné s legendami Montrealu?

Ďalšie priaznivé správy z hokejového Montrealu. Juraj Slafkovský začína strieľať góly na požiadanie a zdá sa, že popri vylepšení iných aspektov svojej hry sa už dostáva aj do streleckej formy.

K víťazstvu Montrealu nad Tampou Bay 3:2 prispel presilovkovým gólom na 2:1, ktorý bol celkom kuriózny. Dvadsaťročný krídelník trafil z nemožného uhla maličký priestor pod vyrážačkou jedného z najlepších brankárov v NHL Andreja Vasilevského.

„Mieril som do horných poschodí bránky, ale zle som to trafil a puk aj tak prešiel do bránky,“ skonštatoval Slafkovský pre kanadské médiá po zápase.

Bol to tretí gól Slafkovského z ostatných štyroch zápasov a celkovo siedmy v celej sezóne. Znamená to, že kým v úvodných 40 zápasoch sezóny mal gólový priemer 0,1, v posledných štyroch to je až 0,75 gólu na zápas. Ešte pozoruhodnejšiu štatistiku v súvislosti so Slafkovského presnými zásahmi priniesla kanadská televízia TSN.

Pri nedávnej výhre nad New York Rangers (5:4 po predĺžení) strelil svoj tridsiaty gól počas dvojročného pôsobenia v profilige. Vďaka tomu sa stal len šiestym hráčom v histórii tímu Montreal Canadiens s 30 presnými zásahmi pred 21. narodeninami. Ak teda množstvo ľudí upozorňuje na to, že Slafkovský nie je strelec, v jeho veku ich veľa lepších od neho v slávnom Montreale nebolo.

„Pred košickým rodákom to dokázali iba Alex Galchenyuk (37 gólov pred 21. narodeniami), Guillaume Latendresse (32), Stephane Richer (41), Mario Tremblay (50) a Henri Richard (34),“ upozornil na to web slovaknhl.sk.

Slafkovský, ktorý oslávi 21. narodeniny 30. marca, potreboval na strelenie toľkého počtu gólov 165 zápasov. V nich má na konte dokopy 86 bodov (31+55). V tejto sezóne ich nazbieral 26 v 44 dueloch.