Slovenská aplikácia Joynup vám zabezpečí plnší život aj peňaženku

„Najférovejšia appka, kde dostávaš výplatu za to, že ju používaš,“ je trúfalé vyhlásenie sociálnej platformy Joynup, ktorá prostredníctvom svojho sociálneho vyhľadávača prepája ľudí, ale aj firmy a podporuje tak reálny život a stretnutia svojich užívateľov.

A však, za čas strávený na sieti, respektíve, za dobrovoľné vzhliadnutie reklamy, užívatelia zarábajú. Ako to celé funguje, prezradil zakladateľ slovenského startupu, Richard Olšovský. „Primárne sme sociálny vyhľadávač. Prepájame reálne stretnutia a budúce aktivity našich členov, avšak financie máme z digitálneho marketingu – reklamy,“ hovorí CEO Joynup.

Ľudia sa snažia reklame brániť

Trh digitálneho marketingu je jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete, pretože firmy chcú posielať užívateľom reklamu digitálne stále viac. Protichodné ale je, že ďalší z trhov, ktorý rastie extrémny tempom je trh adblockerov.

„To znamená, že ľudia sa snažia reklame brániť – obťažuje ich. Je to spôsobené tým, že mnohé aplikácie si berú dáta o svojich užívateľoch a potom sa im snažia podsúvať čo najmenej bolestivú reklamu. V neposlednom rade je reklamy stále viac a oberá ľudí o čas,“ vysvetľuje Olšovský problematiku mnohokrát nechcenej digitálnej reklamy.

https://www.youtube.com/watch?v=KORdVd2SUcA&list=PLuM7OUG3Ss_ZyOgtywivc9J_QalWmzeH4&index=2

V dnešných dňoch je čas na internete stále cennejší a pozornosť užívateľov sa stále znižuje, ľudia jednoducho nechcú byť vyrušovaní reklamou. „My v Joynup si myslíme, že ak zadávatelia reklamy potrebujú pozornosť a čas užívateľov, bolo by fér, aby užívatelia za svoju pozornosť, venovanú reklame alebo prieskumom, dostali zaplatené! Rozhodne nezneužívame dáta ani polohu našich užívateľov. Naopak, snažíme sa ich motivovať! Ak užívateľ vytvorí kvalitný profil, poskytne o sebe informácie, je aktívny, vytvorí alebo sa pridá na nejakú udalosť, stáva sa viditeľnejším a atraktívnejším pre ostatných členov, ale aj firmy, ktoré posielajú reklamu alebo prieskumy. U nás je reklama vo forme platených správ. To znamená, že si užívatelia môžu platené správy vypnúť úplne, vypnúť na čas, alebo zapnúť a získavať tak za každú reakciu na reklamu alebo prieskum odmenu, ktorá sa ukladá na profilový účet užívateľa,“ približuje zakladateľ projektu princíp zarábania na prijímaní reklám.

Výhody aplikácie Joynup v praxi

Sociálny vyhľadávač s nevšednými benefitmi súvisiacimi s prijatím reklamy znie lákavo, aké sú však výhody Joynup v praxi?

„Ideálne je priblížiť bežný deň s Joynup. Ráno vstanem, vytvorím udalosť, napríklad „Spoločný obed“ a zadám približnú lokalitu, otvorím ju verejne alebo len pre priateľov. Počas ďalších bežných činností zo života sa mi prihlásili napríklad 3 kamoši, s ktorými si obed vychutnám. Zároveň mi prišlo 5 platených správ od okolitých reštaurácii, ktoré mi poslali svoje menu a lákajú ma k sebe, napríklad kávou alebo dezertom zadarmo. Okrem toho, že som sa dozvedel, čo kde v daný deň varia a vybral si naj ponuku, prečítaním týchto správ som zarobil cca 0,5 €. Ak by som denne, napr. počas cestovania zareagoval na 20 platených správ, zinkasoval by som približne 60 € mesačne, čo mi pohodlne zaplatí napr. neobmedzený paušál aj s internetom. To všetko za niečo, čo som všade inde denne nútený robiť zadarmo. Po práci si môžem pozrieť budúce aktivity a eventy vo vybranej lokalite a pripojím sa k aktivite, ktorá mi najviac vyhovuje. Toto všetko sa môže udiať, samozrejme, za predpokladu, že všetci spomínaní používajú Joynup,“ozrejmil Olšovský fungovanie Joynup i spôsob zárobkov prostredníctvom jeho používania.

https://www.youtube.com/watch?v=3jUMjSgbQhc&list=PLuM7OUG3Ss_ZyOgtywivc9J_QalWmzeH4&index=3

Pomôž nám rásť a my sa ti odmeníme

Podľa vlastných slov zakladateľa Joynup teda vyplýva, že aplikácia dáva najväčší zmysel pri účasti čo najväčšieho počtu členov v danej lokalite a v reálnom čase. Čo je teda najväčším lákadlom stať jej súčasťou?

„Aktuálne má Joynup viac ako 20 000 členov. Platené správy už partneri rozosielajú, ale naozaj atraktívny pre zadávateľov reklamy aj pre užívateľov bude Joynup od cca 100-tisíc členov na Slovensku. Čím viac členov v určitej lokalite, tým viac dávajú naše funkcionality zmysel. Rozhodli sme sa byť rovnako fér aj pri stratégii rastu. Tým členom, ktorým sa myšlienka páči a pomáhajú budovať Joynup komunitu vo svojom okolí, sa odvďačíme tým, že sa podelíme s nimi o tržby plynúce z týchto členov. Akonáhle sa zaregistruje nový člen, vieme, ktorý člen ho k nám pozval. Okrem bežného programu ponúkame i Prémium členstvo za veľmi symbolickú cenu. Keď príde na to, že si člen zakúpi Prémium program na základe odporúčania, prerozdelíme tržby medzi členov, ktorým vďačíme za to, že u nás tento platiaci člen je. Ak si len reagovaním na platené správy budú časom „Joyneri“ vedieť zaplatiť už raz spomínaný účet za telefón, tak aktívnym budovaním komunity niektorí užívatelia môžu doslova zbohatnúť,“ prezrádza Richard Olšovský ďalšie benefity a možnosti prilepšenia si počas používania platformy.

Joynup stavil na stratégiu “pomôž nám rásť a my sa ti odmeníme“. „Je to oveľa lepšie, ako minúť milióny na marketing s neistým výsledkom. Naši užívatelia sa cítia byť súčasťou Joynup komunity a odpustia nám aj chybičky v appke. Jednoducho rastieme spolu a všetci sú spokojní,“ doplnil Olšovský k téme.

https://www.youtube.com/watch?v=KKUPTbJOvpU&list=PLuM7OUG3Ss_ZyOgtywivc9J_QalWmzeH4&index=1

Zárobky za reklamné kampane ako aj cena Prémium členstva je v eurách, no odmeny sú prerozdeľované užívateľom vo vlastnom tokene platformy – JOY, ktorý je zameniteľný za peniaze.

„Výhodou je, že jeho množstvo je limitované a používaním jeho hodnota narastá. Jednoducho povedané, čím viac členov a platených správ, tým vyššia hodnota. Týmto ešte viac motivujeme užívateľov k aktivite v Joynup. Ak sa nám spoločnými silami podarí získať povedzme milión užívateľov, držiteľom narastie hodnota tokenu mnohonásobne,“ vysvetľuje inovátor potencionálny rast hodnoty JOY tokenu.