Prečo sa slovenské basketbalistky nedostali na ME? Podľa trénera Pospíšila jeho hráčky odovzdali to najlepšie - FOTO, VIDEO

Slovenské basketbalové reprezentantky majú za sebou neúspešnú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy. Zverenky trénera Martina Pospíšila sa na kontinentálny šampionát neprebojovali štvrtýkrát v ére samostatnosti napriek tomu, že zo šiestich duelov dosiahli štyri víťazstvá a dve prehry.

Miestenka na ME ušla Slovenkám o 24 bodov. Podľa kouča Pospíšila jeho zverenky majú za sebou špecifickú kvalifikáciu. „Vplyv na to malo mnoho faktorov a okolností. To, akým spôsobom sme bojovali so skladbou tímu pred prvým zápasom v Turecku. Následne nepríjemný výsledok. Tiahol sa za nami celou kvalifikáciou. Náš tím mal charakter a snažili sme sa bojovať do úplného konca. Do posledného zápasu sme boli v hre, avšak nestačilo to,“ komentoval podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Najbližší kontinentálny šampionát sa uskutoční v štyroch krajinách, takže v kvalifikácii sa bojovalo len o 12 voľných miest. „Sú to tiež okolnosti, ktoré ovplyvňujú úspech a neúspech v tejto kvalifikácii. Systém kvalifikácie bol zvláštny. Myslím si, že aj FIBA premýšľa o celkovom navýšení účastníkov na Eurobaskete. Pochopili to už v hádzanej či vo futbalové asociácie UEFA a FIFA, keď rozšírili počet účastníkov na turnajoch.

V tejto kvalifikácii to bolo náročné a vplyv má aj to, do akej skupiny sme boli vyžrebovaní. Hoci to nebola skupina smrti, pocítili sme, že nemáme slabšieho súpera a každý má kvalitu. Napríklad Litva mala v skupine Azerbajdžan, ktorý prehrával o 50-60 bodov a tam bol priestor na to, ako si vylepšiť skóre. V minulej kvalifikácii som bol súčasťou poľského národného tímu, kde sme zase doplatili na iný systém, keď sa odpočítali výsledky proti posledným tímom v skupine,“ objasnil Pospíšil.

Na ME sa nedostali ani výbery ako Maďarsko či Chorvátsko. „Sú krajiny, ktoré sa na Eurobasket dostali a nehovorím, že sú tam neprávom, lebo každý postup je zaslúžený. Lenže tímy za bránami postupu ako my, Poľsko, Lotyšsko či Maďarsko majú takú kvalitu, že by boli na majstrovstvách Európy konkurenčne zaujímavé,“ pokračoval.

Pospíšil tiež poznamenal, že sa slovenskému výberu snažil dať hernú pečať. „To je pre nás dôležité. Nechcem sa púšťať do toho, čo bolo iné v porovnaní s minulosťou. Reprezentační tréneri predo mnou urobili kvalitnú prácu. Výkonnosť reprezentácie bola na dobrej úrovni a my sme tiež odovzdali to najlepšie,“ uviedol.

V minulosti Slovenky sa pravidelne dostávali na ME. Otázkou je, či sa fanúšikovia majú obávať toho, že to už nebude samozrejmosťou. „Realitu celej situácie znázorňuje to, že sú v reprezentácii hráčky, ktoré v minulosti hrali ťažké zápasy na mládežníckych európskych šampionátoch ešte v A-kategórii. Momentálne naše mládežnícke reprezentácie dlhšiu dobu hrajú v B-divízii. Kvalita mladých hráčok v kvantite klesá.

Postup nie je samozrejmosťou. Bude potrebné urobiť maximum, aby boli hráčky zo zahraničia súčasťou reprezentácie. Akonáhle sa stane, že vypadnú tie z jadra, je to problém. Vypadla Barbora Wrzesiňská, v novembri pre zdravotné problémy Terézia Páleníková. Hráčky, čo ich nahradili, robili maximum. No je problém vykompenzovať stratu tých, čo majú skúsenosti z Európy,“ dodal.

A čo si myslí hlavný kormidelník o možnosti naturalizácie hráčky zo zahraničia?

„Určite je to reálna možnosť a zisťujeme, že je to dôležitý faktor úspechu. Stále mám názor, aby sme sa koncentrovali na to, aby sa zlepšovali najmä naše hráčky. Aby sme vyprodukovali aj v mládeži čo najväčšiu kvalitu. V kvalifikácii sme videli, že naturalizované hráčky boli dôležité. Jessica Shepardová zmenila Slovinsko. Naturalizovanú hráčku má Luxembursko. Bulharsko s Khaaliou Hillsmanovou zdolalo dvakrát Maďarsko. Poľsko si pomohlo so Stephanie Mavungovou,“ poznamenal.

Neprezradil ešte, či má ambíciu pokračovať pri slovenskej reprezentácii basketbalistiek. „Je potrebné, aby sme si dali oddych a vyhodnotili si to. Keď sme po poslednom zápase prehodili s prezidentom pár viet, niečo sme si povedali a bolo to pozitívne. Skutočne je potrebné dať si čas na celkové hodnotenie,“ uzavrel.