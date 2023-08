Slovan posilnil Strelec. Vrátiť sa domov je veľmi príjemné, hovorí (video+foto)

Úradujúcemu slovenskému futbalovému šampiónovi sa podarilo dotiahnuť príchod 22-ročného útočníka Davida Strelca z talianskej Spezie Calcio. ŠK Slovan Bratislava už informoval o návrate svojho odchovanca na klubovom webe, ešte predtým na webe Európskej futbalovej únie (UEFA) figuroval v kádri družstva na stredajší prvý zápas 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 proti izraelskému tímu Maccabi Haifa.

Odchovanec Slovana

„Som nesmierne rád, že David sa vracia späť do klubu, v ktorom vyrastal a kde vstúpil do veľkého futbalu. Verím, že jeho návrat bude prospešný ako pre nás, tak aj preňho. Na realizácii jeho príchodu sme dlhodobo pracovali, s jeho zástupcami sme boli v nepretržitom kontakte, pričom veci sa počas posledných desiatich dní dali do pohybu. Veľmi sa teším, že David bude opäť nosiť belasý dres. So Speziou sme sa dohodli na ročnom hosťovaní s opciou na trvalý prestup za fixných podmienok, ktoré sme si dohodli s klubom i hráčom. Ak všetko pôjde dobre, David sa po tejto sezóne stane na minimálne ďalšie tri roky hráčom Slovana. Je to náš odchovanec, stále je vo veľmi dobrom veku a som presvedčený, že bude prínosom pre mužstvo i klub,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Rodák z Nových Zámkov v Slovane vstúpil do seniorského futbalu, v roku 2021 odišiel do talianskej Spezie a v jari 2023 hosťoval v Reggine. Do Bratislavy sa tak Strelec vracia po dvoch rokoch.

„Vrátiť sa domov je veľmi príjemné. Som pripravený a odhodlaný pomôcť tímu. Dva roky v Taliansku ma posunuli dopredu ako futbalistu i ako človeka, cítim sa rozumnejší a cítim, že som sa tam niečo naučil. Verím, že to ukážem na ihrisku. Chcem pomôcť Slovanu, dávať góly, mať dobré čísla a víťaziť. Teším sa aj na belasých fanúšikov,“ povedal David Strelec na webe Slovana.

Chýba mu herná prax

Slovan potvrdil záujem o príchod mladého zakončovateľa už pred víkendom, na utorkovej oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii kouč Vladimír Weiss avizoval, že Strelec bude k dispozícii už v stredu.

„Čaká sa len na jeden podpis a jeden mail z talianskeho klubu. Kluby sú dohodnuté a aj s hráčom je všetko dohodnuté. Čaká sa na podpis majiteľa Spezie, ktorý žije v Amerike,“ povedal kormidelník Slovana a pokračoval: „Verím, že bude dobrou posilou pre náš klub. Poznáme ho, ale chýba mu herná prax. Verím, že do toho príde rýchlo a bude dávať góly.“

Futbalový útočník David Strelec (vľavo) a generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. pri odovzdávaní dresu. Foto: www.facebook.com

Slovan Bratislava sa v Lige majstrov 2023/2024 prebojoval už do 3. kvalifikačného kola a má istotu, že sa predstaví v skupinovej časti niektorej z klubových pohárových súťaží na „starom kontinente“. Ak prejdú „belasí“ cez izraelského šampióna, budú mať istotu účasti v Európskej lige a šancu na skupinu LM.