Slovanistom sa 3. predkolo Ligy majstrov máli, ale pre istú európsku jeseň im padol kameň zo srdca (video+foto)

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v utorňajšom odvetnom dueli 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 len remizoval s tímom HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny na Tehelnom poli 2:2, no vďaka náskoku 1:0 z prvého zápasu postúpil do 3. predkola. V ňom vyzve moldavský FC Šeriff Tiraspoľ alebo izraelský FC Maccabi Haifa, v prvom súboji nastúpi doma 8. alebo 9. augusta a odveta bude 15. alebo 16. augusta u súpera.

Dramatický záver zápasu

„Belasí“ mali odvetu od začiatku pod kontrolou a už v 5. minúte otvoril skóre Aleksandar Čavrič. Po zmene strán v 66. minúte zvýšil celkové skóre na 2:0 Sharani Zuberu a zdalo sa, že domáci tím pohodlne dokráča k postupu.

Mostar však dvoma gólmi zdramatizoval stretnutie. V 75. minúte skóroval Hrvoje Barišič a v nadstavenom čase sa presadil Antonio Ivančič. Predĺženie si však už hostia nevynútili.

Štyri zápasy od skupiny Ligy majstrov

Slovan Bratislava vlani vypadol v 2. predkole LM a v Európskej konferenčnej lige sa prebojoval až do osemfinále play-off, kde ho vyradil švajčiarsky FC Bazilej.

Bola to prvá účasť slovenského mužstva v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov po 17 rokoch. Aktuálne delia Slovan len štyri zápasy od skupinovej fázy Ligy majstrov, v prípade vypadnutia v 3. predkole sa predstaví v skupine EKL.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Až na ten záver to bol z našej strany skvelý výkon. Ukázali sme, že sme boli takticky dobre pripravení. Na konci sme to museli zase dramatizovať, ale so šťastným koncom pre nás. Každý zápas je iný a v Európe už nie je ľahký súper. Spadol nám kameň zo srdca, lebo máme istú aspoň skupinu EKL. Chceme však viac a pôjdeme za tým. Nemôžeme sa uspokojiť,“ zhodnotil utorňajší výkon proti Mostaru obranca Slovana Lukáš Pauschek pre klubovú televíziu.

Slovan uspel aj v tretej konfrontácii s Mostarom na európskej pohárovej scéne. V sezóne 2009/2010 v 2. predkole Ligy majstrov Slovan najprv prehral na trávniku súpera 0:1 a doma zvíťazil 4:0. V minulej sezóne v play-off Európskej konferenčnej ligy Slovan po prehre 0:1 vonku doma zvíťazil 2:1 po predĺžení a v následnom jedenástkovom rozstrele si vybojoval postup do skupinovej časti.