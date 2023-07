Slovan nastúpi v druhom predkole Ligy majstrov bez Kucku, musí tiež zaplatiť pokutu

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava sa musí zaobísť bez reprezentačného stredopoliara Juraja Kucku aj v úvodnom zápase 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 proti tímu HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny (utorok 25. júla na Balkáne). Ako informovali „belasí“ na svojom webe, Európska futbalová únia (UEFA) potrestala 36-ročného hráča dištancom na dva duely za uhryznutie súpera.

Kucka v závere prvého polčasu úvodného duelu 1. kvalifikačného kola LM proti luxemburskému tímu FC Swift Hesperange (1:1) uhryzol súperovho obrancu Néga Ekofa. Hlavný arbiter si situáciu detailne pozrel na videu a rodáka z Bojníc právom vylúčil. Deň po stretnutí sa skúsený futbalista na klubovom webe za svoje konanie ospravedlnil. Automatický jednozápasový dištanc si odpykal v stredajšej odvete v Luxembursku (2:0), no vynechá aj ďalší súboj. V domácej odvete proti Mostaru už bude môcť hrať.

Slovan pyká aj za čin fanúšika

Slovan Bratislava tiež dostal od UEFA trest, a to za vniknutie jednotlivca na hraciu plochu po skončení domáceho stretnutia proti Hesperange a za hádzanie plastových pohárov na hraciu plochu. Klub musí zaplatiť pokutu a obmedziť počet divákov na Tehelnom poli v domácom dueli proti Mostaru.

Výzva k slušnému chovaniu sa

Slovenský majster žiada svojich fanúšikov, aby sa správali slušne.

„Z našej strany urobíme maximum pre to, aby sa vbehnutie jednotlivca na hraciu plochu neopakovalo. Zároveň vás chceme vyzvať a požiadať, aby ste sa do budúcna zdržali hádzania akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu. Prípadné opakovanie týchto prehreškov bude mať za následok ďalšie a vážnejšie disciplinárne sankcie. Keďže je pred nami európske leto a prinajmenšom tri pohárové zápasy, chceme, aby to bolo aj s vami na tribúnach a aby ste mohli byť opäť naším dvanástym hráčom. Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu,“ uvádza sa na webe Slovana.