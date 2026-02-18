Slovan má výborné správy. Kukumberg mladší je do dopravnej nehode pri vedomí a komunikuje

HC Slovan Bratislava na svojom webe napísal stanovisko k aktuálnemu zdravotnému stavu hokejistu Romana Kukumberga mladšieho.
Len 20-ročný útočník bol účastníkom hrozivej dopravnej nehody 2. decembra 2025, no odvtedy sa príliš veľa informácií nedostalo k fanúšikom, ktorí mu vyjadrovali skoré uzdravenie.
„Jeho zdravotný stav je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Roman je pri plnom vedomí a komunikuje s najbližšou rodinou. Na základe odporúčania ošetrujúcich lekárov absolvuje v najbližších dňoch trojtýždňovú komplexnú rehabilitačnú liečbu v špecializovanej nemocnici Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej,“ uviedol Slovan.
Klub je s rodinou Kukumbergovcov vrátane mladého hráča v každodennom kontakte prostredníctvom výkonného riaditeľa aj viacerých spoluhráčov a poskytuje mu maximálnu možnú podporu.
Celok z Bratislavy vyjadril úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri nehode, lekárom a zdravotníckemu personálu na bratislavských Kramároch, kde bol Kukumberg hospitalizovaný po nehode.
„Zároveň veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí na Romana v posledných týždňoch mysleli, posielali mu svoje modlitby, silu a pozitívne myšlienky. V tejto chvíli prosíme verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia hráča a jeho blízkych. O ďalšom vývoji jeho zdravotného stavu budeme informovať primeraným spôsobom,“ doplnil Slovan vo vyjadrení.