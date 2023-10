Slovan má pred sebou v Európskej konferenčnej lige dôležitú skúšku, Čavrič verí v úspech

Po zisku troch bodov v domácom súboji proti Klaksvíku z Faerských ostrovov čaká na futbalistov Slovana Bratislava dôležitá skúška v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 na pôde slovinského tímu NK Olimpija Ľubľana.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho do dejiska štvrtkového stretnutia odcestovali v stredu a ešte večer ich čakal tréning na hlavnej ploche štadióna Stožice.

V Ľubľane chcú uspieť

Kým „belasí“ v septembri bodovali doma naplno, Slovinci prehrali na pôde francúzskeho družstva OSC Lille 0:2.

„Hral som proti Slovincom, keď som bol mladší, s Ľubľanou sme sa stretli v príprave. Tento zápas zrejme veľa napovie. Vieme, že bitka o druhé postupové miesto bude pravdepodobne medzi nami a nimi. Nesmieme však zabudnúť na Klaksvík, ktorý bude doma silnejší. Dôležité je, že sme vyhrali prvý zápas, čo sa nám minulé roky nepodarilo. Náš cieľ je v Ľubľane uspieť. Myslím si, že na to máme, urobíme pre to maximum,“ povedal v minulej sezóne najlepší strelec bratislavského klubu Aleksandar Čavrič na oficiálnom klubovom webe.

Čavrič uvažoval o odchode

Ten v lete koketoval s odchodom z Bratislavy, napokon však v Slovane zostal.

„Rozmýšľal som, ako by som vlastne riešil prípadný odchod zo Slovana. A nenašiel som riešenie, ako by som to zvládol a ako by som sa rozlúčil s ľuďmi a klubom. Som tu naozaj dlho. A to je pocit, ako keby ste mali nadlho či navždy opustiť svoju rodinu. Neviete, čo by ste jej povedali. Asi ešte nenastal čas na odchod. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale teraz som naozaj rád, že som zostal a stále nosím dres Slovana,“ vyhlásil rodák z Vukovaru.

Druhý súboj A-skupiny obstarajú na Faerských ostrovoch domáci KÍ Klaksvík a OSC Lille.