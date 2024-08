Slovan čaká v Dánsku kvalitný súper. Máme šancu priblížiť sa k snu, hovorí Bajrič

Futbalisti úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava majú pred sebou mimoriadne dôležitých osem dní, ktoré rozhodnú o tom, či sa „belasí“ premiérovo predstavia v ligovej časti Ligy majstrov.

Pred sebou však majú mimoriadne náročnú prekážku v podobe dánskeho majstra FC Midtjylland. Prvé stretnutie play-off absolvuje Slovan už v stredu 21. augusta u súpera, odveta je na programe o týždeň neskôr v Bratislave.

Šanca priblížiť sa k snu

Ako upozornil web Slovana, súboje play-off sú už oficiálne súčasťou Ligy majstrov na rozdiel od predchádzajúcich kvalifikačných kôl. Chýbať teda nebude ani tradičná zvučka súťaže pri nástupe tímov na hraciu plochu.

„Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto momentu. Máme šancu priblížiť sa k snu, o ktorom sníva každý futbalista. Stále platí, že chceme ešte viac, no veľmi sa tešíme aj na play-off ako také,“ uviedol slovinský obranca Kenan Bajrič podľa oficiálneho webu bratislavského klubu.

Vonku to bude náročné

Dánsky šampión v ostatnom kvalifikačnom kole prešiel cez maďarský Ferencváros Budapešť.

„Čaká nás veľmi kvalitný súper a vieme, aké sú jeho prednosti. Musíme sa čo najlepšie pripraviť a snažiť sa využiť naše silné stránky. Skúsenosti zo zápasov ako s Lille, keď sme vzdorovali aj veľkému favoritovi, nám, verím, môžu pomôcť. Vonku to bude náročné, no urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli výsledok, ktorý nám dá šancu pobiť sa v odvete o postup. Doma nám totiž naši fanúšikovia môžu dodať obrovskú energiu, čo môže byť naša výhoda,“ pokračoval Slovinec.

Bajrič vie dobre čítať hru

Ľubľanský rodák je v úvode sezóny 2024/2025 v dobrej forme, aktuálne nastupuje na poste defenzívneho štítu v strede poľa.

„Mne to vôbec nerobí problém, dokážem sa ‚prestaviť‘ zo stopéra na stredného záložníka. Viem dobre čítať hru, čo na ‚šestke‘ patrične využívam, predvídam a snažím sa byť vždy tam, kde je to treba. Pre mňa je kľúčové, že pomáham tímu. Ak sa darí mužstvu, rastú aj jednotlivci,“ uzavrel.