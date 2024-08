Futbal (online): Slovan Bratislava - APOEL Nikózia (Liga majstrov - prvý zápas 3. predkola)

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú v stredu od 20:30 proti cyperskému tímu APOEL Nikózia úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov 2024/2025.

Víťaz tohto dvojzápasu v play-off o skupinovú fázu nastúpi proti lepšiemu z dvojice Ferencváros Budapešť alebo FC Midtjylland, v prvom zápase maďarský majster na dánskej pôde prehral 0:2. Známe je aj to, že v prípade vyradenie APOEL-u by úvodný duel Slovan odohral 20. alebo 21. augusta na pôde súpera, odvetu potom o týždeň neskôr doma na Tehelnom poli.

Ak by Slovan Bratislava vypadol v 3. predkole Ligy Majstrov, pokračoval by v play-off Európskej ligy. Tam by sa stretol s úspešnejším z dvojice UE Santa Coloma z Andorry – FC RFS z Lotyšska. „Belasí“ by aj v tomto prípade odohral prvý duel na ihrisku súpera.