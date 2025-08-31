Rušná ligová nedeľa: Pád Trnavy, hetrik Kuchareviča a pôsobivý comeback Žiliny

Lídrom slovenskej najvyššej súťaže je aj napriek prehre naďalej trnavský Spartak.
Futbalisti Spartaka Trnava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Niké ligy, keď v nedeľu v domácom šlágri 6. kola Niké ligy podľahli Dunajskej Strede hladko 0:3. Dva góly hostí strelil sýrsky útočník Ramadan, ktorý skóroval po sólovom prieniku aj po hlavičke. Výstavným tretím gólom spečatil výhru DAC Redzič. Trnava napriek prehre zostáva na čele tabuľky len o skóre pred Trenčínom, Dunajská Streda stráca jediný bod.

Slovan strelecky potiahol Ukrajinec

Úradujúci majster, Slovan Bratislava, zdolal doma Košice 3:2 aj vďaka hetriku Mykolu Kuchareviča, ktorý rozhodol zápas víťazným gólom v 66. minúte. Košičania dokázali po polčase zmazať dvojgólové manko zásahmi Čerepkaia a Kovácsa, no na Kucharevičov tretí presný zásah už odpoveď nenašli.

„Možno to bol divácky zaujímavý zápas, ale obe mužstvá zvládali prechodové fázy veľmi zle. V predfinálnej fáze sme boli veľmi nepresní a stratili veľa lôpt,“ povedal pre oficiálny web „belasých“ asistent trénera Slovana Boris Kitka.

Košičanom chýbali „gule“

Košický kouč Roman Skuhravý vyjadril po zápase frustráciu zo straty bodov: „Pri troške pokoja a sebavedomia sme dnešný duel mali výsledkovo zvládnuť. Prvý polčas bol z našej strany surový a nesebavedomý, súper z minima vyťažil maximum. Žiaľ, nemali sme dobre sformovanú defenzívu a Slovan nás potrestal. Ak nemáte ‚futbalové gule‘, nemôžete takýto zápas zvládnuť.“ Košice v úvode sezóny prehrali 3 zo 4 ligových duelov a v tabuľke im patrí až 9. pozícia.

Ružomberok naďalej pod dekou

V Ružomberku sa zrodila divoká remíza 3:3. Domáci viedli nad Žilinou po polhodine už 3:0, no hostia dokázali v druhom polčase vyrovnať. Gólovo sa za Liptákov presadili Hladík, Šašinka a Selecký, za hostí znížili Ďatko, M. Faško z penalty a v nadstavenom čase vyrovnal Kóša.

Ružomberčania síce získali prvý bod v sezóne, no po zápase boli pochopiteľne menej spokojní ako súper. „Prvý polčas sme odohrali skvele, presne podľa plánu. V druhom nás Žilina zaskočila zmenou rozostavenia a my sme neboli schopní reagovať. Mali sme v zostave hráčov po výpadkoch a to sa ukázalo,“ hodnotil tréner MFK Ondřej Smetana.

Jeho náprotivok Pavol Staňo uznal zlepšenie v druhej časti: „Za prvý polčas obrovské mínus, za druhý obrovské plus. Po prestávke sme sa dokázali vrátiť do zápasu a som hrdý, ako mužstvo zareagovalo.“

