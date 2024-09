Slovan Bratislava si triumfom v Michalovciach upevnil pozíciu lídra, Zemplínčania však svoju kožu nepredali lacno

V úvodnom stretnutí 9. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže zvíťazil úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava na pôde MFK Zemplín Michalovce 4:2, u najvýchodnejšieho účastníka I. ligy však nemal „na ružiach ustlané“.

Zemplínčania totiž viedli od 20. minúty gólom Enza Arevala, na ktorý tesne pred prestávkou odpovedal vyrovnaním Tigran Barseghjan. Po zmene strán dvakrát skóroval aj David Strelec a štvrtý gól hostí pridal striedajúci Sharani Zuberu. Bodku za stretnutím dal v závere domáci Erik Pačinda, ktorý však len zmiernil prehru svojho tímu.

Michalovčania bojovali zo všetkých síl

„Slovan sme chceli potrápiť. V úvode sme boli zakríknutí. Celkovo sme videli zaujímavý futbal. Zápas mal niekoľko fáz, v ktorých sa lámal. Hneval ma najmä inkasovaný gól v nadstavenom čase prvého polčasu. V takej situácii musíme pracovať lepšie a uhrať to. Za stavu 1:1 nám súper hrozil, ukázal veľkú individuálnu kvalitu. Futbal sa hrá na góly, my sme svoje šance nevyužili,“ uviedol po súboji michalovský kouč Anton Šoltis podľa oficiálneho webu súťaže.

Za nepriaznivého stavu 1:2 domáci tím hral od 71. minúty bez vylúčeného stopéra Martina Bednára. Pred slušnou diváckou kulisou (3089 divákov, pozn.) síce mal Slovan územnú a napokon aj gólovú prevahu, no Michalovčania bojovali zo všetkých síl.

Mali dostatok striel a viaceré už nich mierili na gólmana Dominika Takáča. „Belasí“ v piatok absolvovali generálku na budúcotýždňový súboj ligovej časti Ligy majstrov doma proti Manchestru City, na stretnutie v Michalovciach sa presúvali letecky.

Upevnili pozíciu lídra

„Cestovali sme do Michaloviec pre tri body – tak, ako v každom ligovom zápase. Nemali sme dobrý úvod, chýbala nám sviežosť. Sme aj unavení, je toho veľa. To nie je fráza, ani výhovorka. Preto sme s výsledkom spokojní. Nebolo to také jednoduché, ako to výsledkovo vyzeralo. Som rád za zisk troch bodov a za to, že sa nikto nezranil. Hráčom som povedal, že chceme tri body. Ukázali sme aj individuálnu kvalitu. Vieme, čo nás v utorok čaká. Zápas Ligy majstrov proti Manchestru City je odmena za celoročnú prácu,“ zhodnotil hosťujúci kouč Vladimír Weiss starší, ktorý nedávno oslávil okrúhlu šesťdesiatku.

Slovan Bratislava si ziskom troch bodov upevnil pozíciu lídra tabuľky, z ôsmich stretnutí vyťažil 21 bodov. Druh sú Žilinčania s mankom štyroch bodov, k dobru však majú nedeľňajšie domáce stretnutie proti nováčikovi z Komárna. Zemplínčania zostali na siedmich bodoch a v priebežnom hodnotení sú na 9. poste.