Slovan Bratislava alebo Sparta Praha? Kto má drahšie vstupenky na zápasy Ligy majstrov? (video+foto)

Slovan Bratislava zverejnil na svojom webe informácie k vstupenkám na zápasy Ligy majstrov 2024/2025. Ligová fáza sa začne 17. septembra, ale „belasí“ odohrajú prvý domáci duel 1. októbra proti Manchestru City. Fanúšikovia tak netrpezlivo čakali, koľko ich bude stáť vstupenka na takýto, ale aj iný súboj slovenského majstra v milionárskej súťaži.

Prvé dve fázy predaja

Ako informuje Slovan na svojom webe, predaj bude prebiehať v troch fázach a ak máte permanentku, ste zvýhodnení.

„Od piatka 6. septembra od 12:00 do pondelka 9. septembra do 10:00 budú môcť permanentkári využiť predkupné právo na svoje miesto a zakúpiť si balíček s 20-percentným cenovým zvýhodnením,“ priblížil klub.

Aj druhá fáza predaja od pondelka 9. septembra od 12:00 do štvrtka 12. septembra do 10:00 je určená výhradne pre držiteľov permanentiek, ktorí budú môcť využiť prednostný nákup na zostávajúce dostupné balíkové vstupenky. „Jeden permanentkár si bude môcť dokúpiť maximálne dva balíky,“ doplnil slovenský majster.

Tretia fáza predaja a dôležité upozornenie

Ak sa vstupenky nevypredajú, čo je málo pravdepodobné, vo štvrtok 12. septembra o 12:00 bude spustená tretia fáza.

„Bude vyhradená pre fanúšikov, ktorí si počas sezóny 2024/2025 aspoň raz zakúpili vstupenku on-line (appka alebo vstupenky.skslovan.com) na domáci zápas ‚belasých‘. Títo fanúšikovia si budú môcť kúpiť balíkové vstupenky s využitím unikátneho kódu, ktorý im e-mailom zašle Ticketportal 11.septembra. Jeden záujemca si bude môcť zakúpiť maximálne dva balíčky,“ informuje Slovan.

Klub apeluje na fanúšikov, aby si vstupenky kupovali výhradne cez oficiálne predajné kanály, pretože len v takom prípade vie garantovať pravosť a originalitu vstupenky. „Pred vstupom na štadión prebehne dôkladná kontrola mena a priezviska na vstupenke oproti preukazu totožnosti. V prípade, že sa údaje nebudú zhodovať, fanúšik nebude vpustený na štadión,“ varuje slovenský majster.

Koľko lístkov je v predaji a aké sú ceny?

Do predaja ide celkovo 16 759 miest, resp. balíkových vstupeniek. „Z celkovej kapacity (22 500) sme museli odpočítať sektor hostí, povinné miesta pre UEFA a partnerov UEFA, médiá, a nesmieme zabúdať ani na mládež, legendy klubu či na A-mužstvo a rodinných príslušníkov hráčov či sponzorov a partnerov klubu,“ vysvetľujú „belasí“.

Ceny vstupeniek sa v prvej fáze predaja pohybujú od 192 do 1 600 eur, v druhej a tretej fáze je to od 240 eur po dve tisícky.

Cena balíčka v prvej fáze predaja s 20-percentou zľavou Cena balíčka druhá a tretia fáza VIP 1 600 eur 2 000 eur 1. kategória 560 eur 700 eur 2. kategória 352 eur 440 eur 3. kategória 240 eur 300 eur 4. kategória (kotol) 192 eur 240 eur

V cene majú fanúšikovia všetky domáce zápasy Slovana, ktoré sú štyri – proti už spomínanému City, Dinamu Záhreb, milánskemu AC a Stuttgartu. V prvej fáze teda jeden duel stojí najmenej 48 eur, pre VIP sektor 400 eur. V ďalších fázach si najmenej zaplatíte 60 eur a najviac 500 eur.

Sparta alebo Slovan? Kto si zapýtal viac…

Keď to porovnáme napríklad s pražskou Spartou, ktorá si taktiež zahrá milionársku súťaž, tak ceny sú vyššie u slovenského majstra. Pražský klub na sociálnej sieti zverejnil informáciu, že ceny budú odlišné – na Salzburg a Brest si zaplatíte menej, ako na Inter Miláno a Atlético Madrid.

Ceny sa pri prvých dvoch menovaných tímoch pohybujú v prepočte od 39,84 až po 79,68 eur na zápas. Pri prestížnejších súperoch to je približne od 59,76 až po 119,52 eur. Samozrejme, ide o bežné ceny, nie na základe kategórií či VIP vstupom, ako to rozpísal Slovan Bratislava.

Záleží aj od súpera, no predsa len to skromne matematicky vychádza, že za „belasých“ si priplatíte oproti Sparte o niekoľko eur viac. Ide však o historický moment a úspech klubu a treba povedať, že aj v prípade slovenského majstra, nie sú ceny prestrelené, ako to bolo v prípade Žiliny v roku 2010, keď za domáci duel v skupine Ligy majstrov proti FC Chelsea chcela od niektorých príležitostných fanúšikov aj 300 eur.