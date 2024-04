Slovan Bratislava obhájili titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži, Zlaté Moravce sú už istý zostupujúci

Hráči Slovana Bratislava využili hneď prvú príležitosť potvrdiť ďalšiu úspešnú obhajobu celkového prvenstva v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. V sobotňajšom zápase 5. kola nadstavby im na to stačila aj domáca bezgólová remíza s DAC 1904 Dunajská Streda.

Slovan si zaistil už šiesty majstrovský titul za sebou a ako prvý klub v ére samostatného Slovenska ovládol domácu ligu šesťkrát v rade. Celkovo je to 30. „belasý“ titul v histórii, v ére samostatnosti štrnáste prvenstvo.

Náskok devätnástich bodov

„Tešíme sa, že sa nám podarilo získať titul, a to už päť kôl pred koncom súťaže. Pre Slovan je s týmto kádrom a podmienkami titul povinnosť, aspoň ja to tak beriem. Niekedy však nie je jednoduché stále víťaziť a držať mužstvo v disciplíne a motivácii. Máme skúsený starší tím, hráči preukázali dobrou celoročnou prácou rešpekt ako voči klubu, tak aj voči mne i celému realizačnému tímu. Odohrali sme prakticky dvakrát toľko zápasov ako ostatné ligové kluby,“ uviedol po sobotňajšej remíze proti Dunajskostredčanom kormidelník Slovana Vladimír Weiss starší.

Slovan má po sobote pred druhým Spartakom Trnava náskok devätnástich bodov. Bratislavský klub v tejto sezóne zaznamenal zatiaľ iba dve ligové prehry a má pred sebou ešte päť duelov, Trnavčania absolvujú ešte šesť stretnutí. Zaujímavosťou je, že pred rokom spečatil Slovan zisk titulu až v polovici mája, teraz sa mu to podarilo o mesiac skôr.

Čaká ich množstvo práce

„Pred Slovanom je veľa práce. Čo tento rok na ligu stačilo, budúci rok nemusí. Musíme urobiť rozumné závery a dobré rozhodnutia o tom, kto príde, kto odíde. Vieme, že mužstvo potrebujeme doplniť a oživiť. Ešte ťažší ´level´ bude Európa. Gratulujem klubu i hráčom, rovnako skvelým fanúšikom. Ak by sa nám podarilo ísť cestou, že by sme na ligu vedeli prilákať zhruba toľko ľudí ako prišlo dnes, bolo by to ďalšie víťazstvo Slovana. Ľudia boli po celý rok fantastickí, najmä na pohárových zápasoch. Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na tomto úspechu. Ideme ďalej, tím má dva dni voľno, nech si to hráči užijú. Potom budeme trénovať, aby sme dohrali ligu so cťou. Hráči z lavičky budú hrávať častejšie a celé úseky zápasov. Tí, ktorí ťahali celý rok, si aj oddýchnu,“ doplnil kouč Weiss.

Ďalším titulom Slovan Bratislava získal právo účasti v kvalifikácii o postup do skupinovej časti Ligy majstrov, v ktorej si doteraz nikdy nezahral. Púť pohárovou Európou pre nasledujúcu sezónu začnú „belasí“ už 9. alebo 10. júla, meno súpera sa dozvedia 18. júna.

Michalovce si polepšili

V sobotu tiež futbalisti Zlatých Moraviec prehrali v Trenčíne hladko 0:4 a päť kôl pred koncom sezóny už je isté, že v nasledujúcom ročníku budú pôsobiť v druhej najvyššej súťaži. V hre je totiž už len 15 bodov, no za Košicami a Michalovcami zaostávajú na 10. resp. 11. mieste už o 16 bodov.

Z jedenástej pozície na desiatu sa dostali hráči Michaloviec, ktorí triumfovali v Banskej Bystrici 1:0 a využili domácu prehru Košičanov so Skaličanmi 1:2. V zostávajúcich piatich kolách sa rozhodne o tom, ktorý z týchto dvoch tímov bude bojovať o zotrvanie v najvyššej súťaži s druhým tímom druholigovej tabuľky.

Piate kolo nadstavby uzavrie v nedeľu meranie síl medzi Podbrezovou a Trnavou.