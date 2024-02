Slovan Bratislava čaká v EKL ťažká odveta proti Sturmu Graz. Streliť mu tri góly bude ťažké, hovorí Wimmer (video)

Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtok večer v domácom prostredí mimoriadne náročná úloha. Ak sa chcú zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho prebojovať do osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024, musia pred vlastnými fanúšikmi „zmazať“ trojgólové manko z prvého duelu proti rakúskemu Sturmu Graz.

V prvom súboji play-off totiž prehrali u súpera 1:4. „Belasí“ veria, že je v ich silách zvrátiť nepriaznivú situáciu.

„Vo futbale je možné všetko. V prvom zápase sme v prvom polčase hrali dobre, bolo to otvorené so šancami na oboch stranách. Ak by sme dali druhý gól, možno by to šlo všetko inak. Sturm je dobrý tím a bude ťažké streliť mu zajtra tri góly,“ uviedol na oficiálnej tlačovej konferencii pred odvetným stretnutím rakúsky obranca Kevin Wimmer, ktorý v prvom súboji chýbal pre kartový trest.

Súpera musia dostať pod tlak

Tridsaťjedenročný rodák z Welsu nastúpi proti klubu z jeho vlasti, preto štvrtkový súboj berie ako výnimočný.

„Všetci vieme, že to bude náročný duel. Pred našimi fanúšikmi sa pokúsime o obrat, keďže u súpera sme prehrali. Veríme, že to je v našich silách a budeme bojovať. Od začiatku musíme súpera dostať pod tlak a dostávať sa do šancí. Verím, že s podporou priaznivcov máme šancu s tým niečo spraviť,“ poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Musia hrať pre ľudí a na víťazstvo

Hlavný kormidelník úradujúceho slovenského šampióna Vladimír Weiss starší si v úvode zavtipkoval o tom, či Wimmer vo štvrtok nastúpi. „Kevin kúpil veľa lístkov a preto musí hrať,“ poznamenal s úsmevom. Skúsený tréner si uvedomuje, že v odvete jeho zverencov nečaká ľahká úloha.

„Nehovoril by som o potrebe zázraku. Chceme hrať pre ľudí a na víťazstvo. Uvidíme, čo sa nám podarí. Súper má náskok, no s podporou fanúšikom môžeme skórovať a prinútia nás k výkonu, pri ktorom sa môže stať hocičo,“ poznamenal.

Manko troch gólov považuje za výrazné. „Je to dosť. Musíme hrať na víťazstvo a na tom staviame, že musíme hrať ofenzívne a brať ohľad na súpera. Graz svoju filozofiu meniť nebude a na to musíme myslieť,“ dodal.