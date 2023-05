Slovákov čaká boj o štvrťfinále, do posledného zápasu v skupine musia dať všetko 

Slovenskí hokejoví reprezentanti stále majú šancu zahrať si v treťom roku za sebou vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v nedeľu popoludní v lotyšskej Rige zdolali Slovincov 1:0 a udržali sa v hre o postup z B-skupiny, v ktorej im patrí piate miesto so ziskom ôsmich bodov zo šiestich zápasov.

Zachytil desiatky striel

V utorok musia bodovať naplno v záverečnom dueli skupinovej časti proti Nórom (11.20 h SELČ) a spoliehať sa na to, že Lotyši nezabodujú proti Švajčiarom.

Slovákov aj v nedeľu podržal brankár, Stanislav Škorvánek zastavil všetkých 33 striel.

„Bol to ťažký zápas. Mrzí nás, že sme im neodskočili o dva či tri góly a bolo by to iné. Mali sme na to šance. Bol to boj až do konca, ale nezáleží na tom, akým výsledkom zvíťazíte. Máme tri body a stále živíme nádej na štvrťfinále. Musíme sa pripraviť na posledný zápas v skupine a dať doň všetko. Musíme sa sústrediť na seba, Švajčiarov ani Lotyšov neovplyvníme. Verím, že keď zdoláme Nórov, okolností nám budú priať. Ideme sa o to pobiť,“ uviedol gólman Michaloviec vo videu pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Po troch zápasoch ako náhradník sa Škorvánek vrátil do bránky Slovenska a vychytal svoje prvé čisté konto na svetovom šampionáte.

Musia sa sústrediť na zápas s Nórmi

„Záverečná minúta bola vypätá, keďže Slovinci bojovali o všetko a hádzali puky smerom do bránky. Som rád, že som si nedal vlastný gól. Chlapci mi pomohli a tešíme sa z troch bodov. Čisté konto na MS nevychytáte každý deň ani každý rok. Veľmi ma to teší. Teraz si ešte ani neuvedomujem, čo to znamená a čo by som za to dal pred rokom,“ skonštatoval 27-ročný Žilinčan.

Po jednozápasovej absencii spôsobenej zranením sa v nedeľu vrátil do slovenskej zostavy obranca Mário Grman.

„Dôležité je, že máme tri body, aj keď to bolo ťažké. Skomplikovali sme si to sami našou hrou v obrannom pásme. Je to však už za nami a musíme sa sústrediť na zápas proti Nórom, aby sme získali ďalšie tri body,“ vyhlásil 26-ročný rodák z Topoľčian, ktorý hráva v českej extralige za Vítkovice.