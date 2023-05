Zápas Slovensko-Slovinsko na MS v hokeji 2023 skončil najtesnejším rozdielom a udržal nás v hre o postup (video+foto)

Slovenskí hokejoví reprezentanti zostali v hre o účasť vo štvrťfinále na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, zverenci trénera Craiga Ramsayho v nedeľu popoludní v lotyšskej Rige zdolali Slovincov 1:0 a pripísali si druhý triumf na turnaji.

O jediný presný zásah stretnutia sa postaral v úvode druhej tretiny Richard Pánik, kým Stanislav Škorvánek vychytal čisté konto. Slováci majú po šiestich dueloch na konte osem bodov a patrí im piata priečka v tabuľke B-skupiny o tri body za štvrtými Lotyšmi.

V pondelok majú voľno a v utorok o 11.20 h SELČ na nich čaká záverečný duel skupinovej časti proti Nórom.

Slováci mali v prvej tretine hernú prevahu a zasypali slovinského brankára Gračnara 17 strelami. Vyloženú gólovú šancu si však nevypracovali. Najbližšie ku gólu bol v šiestej minúte Lunter, ktorý sa pred bránkou súpera dostal k odrazenému puku po strele Okuliara a v poslednej chvíli mu skĺzol z hokejky.

V strede tretiny si slovenskí hráči vybojovali prvú presilovku, ale zostala nevyužitá. V 19. minúte mal dovtedy najväčšiu šancu duelu Slovinec Maver, ktorý sa ocitol sám pred Škorvánkom. Ten ho však vychytal a udržal bezgólový stav.

Slovenským hokejistom vyšiel vstup do druhej časti hry, už v 15. sekunde Regenda vysunul Richarda Pánika a ten presnou strelou otvoril skóre zápasu. Slovinci neskôr nevyužili prvú presilovku na vyrovnanie. V 32. minúte Hudáček v samostatnom úniku netrafil bránku, na opačnej strane Škorvánek zneškodnil zakončenie Urbasa.

Slovenia was this close to tie the game with few seconds left.😱 #SLOSVK #IIHFWorlds @lovehokej pic.twitter.com/rGTxwXc7lU

V 37. minúte si Slovinci vypýtali druhú početnú výhodu, no takmer v nej inkasovali. Sukeľ sa rútil sám na Gračnara a ten podržal svoj tím. V 39. minúte predviedol Hudáček individuálnu akciu pred slovinskou bránkou, ale aj s jeho strelou si Gračnar poradil.

V tretej tretine boli Slovinci aktívnejší a snažili sa vyrovnať stav. V 46. minúte mohol druhýkrát v zápase skórovať Pánik, no neprekonal Gračnara. V 49. minúte Urbas po vyhranom vhadzovaní a rýchlej strele trafil tyčku Škorvánkovej bránky. Slovinci mali viacero šancí a v závere aj odvolali gólmana, no predĺženie nevynútili.

Škorvánek napokon zastavil všetkých 33 striel, jeho náprotivok čelil 39 slovenským pokusom. Za najlepších hráčov zápasu vyhlásili Jana Urbasa a Pánika. Slovinci nebodovali ani v šiestom dueli na turnaji a s istotou vypadnú z elitnej kategórie MS.

MS v hokeji 2023 (B-skupina) Riga Slovinsko – Slovensko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Arena Riga Góly: 21. Pánik (Regenda, Koch) Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bjork (Švéd.), Bloski (Kan.) – Davis (USA), Kroyer (Dán.) Zostavy: Slovinsko: Gračnar – Gregorc, Pavlin, Magovać, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih – Jeglič, Urbas, Verlič – Tičar, Sabolič, Kuralt – Simšič, Pance, Drozg – Maver, Čimžar, Tomaževič – Ograjenšek

Slovensko: Škorvánek – Nemec, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Kňažko, Gajdoš, Jánošík – Pánik, Hrivík, Regenda – Lantoši, L. Hudáček, Cehlárik – Kelemen, Sukeľ, Kudrna – Lunter, Čacho, Okuliar

Hlasy (zdroj: RTVS Šport):

Stanislav Škorvánek (brankár SR): „Je to veľmi dôležité víťazstvo. Bolo to veľmi ťažké. Som rád, že v prvej tretine som sa chytil. V prvých dvoch tretinách sme mali prevahu, ale bol to ťažší zápas. Počítajú sa tri body a ideme ďalej. Je pekné vychytať nulu, ale moc si to neuvedomujem. Sme na turnaji a ja sa sústredím na hokej. Neskôr mi to viac dôjde.“

Ján Pardavý (asistent trénera SR): „Nie je veľa pozitív. Bol to ďalší ťažký zápas, ktorý sme zvládli výsledkovo, ale herne sme sa trochu trápili. V prvej tretine sme mali prevahu, no ťažko sme sa presadzovali proti osobnej obrane súpera v útočnom pásme a nedostávali sme sa toľko k strelám. Šance, ktoré sme si vypracovali v druhej tretine, sme riešili zle. Neviem, ako hráčov presvedčiť, aby to zobrali na seba a strieľali. Mohli sme odskočiť na dva góly. V tretej tretine to bolo o mentálnej stránke. Slovinci hrali o život, my na víťazstvo a bolo to na oboch tímoch vidieť. Občas sme boli príliš defenzívni. Čakali sme na chybu Slovincov, aby sme dali druhý gól a upokojili sme sa. Ten neprišiel a bolo to dramatické. Škorvánek bol skvelý.“

Peter Cehlárik (útočník SR): „Začiatok bol naozaj dobrý, mali sme dobrý nástup do zápasu. Dostávali sme súpera pod tlak, no chceli sme vyhrávať viac súbojov. Dokázali sme si však vytvoriť šance. Druhá tretina nás stála dosť síl, keďže nám nevychádzali prechody a oni otáčali hru. Podali sme dobrý tímový výkon, zblokovali sme veľa striel. Stano odchytal výborný zápas. Zvládli sme to a ideme ďalej.“