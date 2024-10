Slovak Telekom spúšťa kampaň proti podvodným volaniam

Slovak Telekom prichádza s novinkou určenou najmä seniorom, ako sa môžu lepšie ochrániť pred podozrivými telefonátmi.

Od októbra spúšťa kampaň, počas ktorej seniorom poradia predajcovia v predajných Telekom centrách, technici operátora budú poskytovať informačné letáky a na špeciálnej stránke enter.study/svet-seniorov nájdu rady formou videí s herečkou Ľudmilou Swanovou.

Súčasťou kampane je aj vyhlásenie grantového programu na zvýšenie digitálnych zručností a povedomia seniorov o bezpečnosti v online prostredí, v rámci ktorého sa prerozdelí 50 000 €.

Starší ľudia sú oveľa častejšie obeťami sofistikovaných podvodníkov, ktorí zneužívajú ich dôveru a nedostatok skúseností s modernými technológiami. Preto je dôležité, aby mali informácie o podvodných hovoroch, ale najmä o tom, ako ich rozpoznať a predchádzať negatívnym následkom. „Naše skúsenosti ukazujú, že takmer každý druhý senior sa obáva podvodných hovorov,“ vysvetľuje Marcel Zanechal, manažér korporátnej bezpečnosti v Slovak Telekom.

Slovak Telekom má viac ako tri roky skúseností s podporou digitálnych zručností a vzdelávaním seniorov o príležitostiach a nebezpečenstvách moderných technológií. „Každý z nás môže pomôcť starším ľuďom bezpečnejšie a sebavedomejšie sa orientovať v digitálnom svete,“ hovorí Melinda Szabó, generálna riaditeľka Slovak Telekom: „Často sú to malé veci, ktoré robia veľký rozdiel. Radi by sme pomohli seniorom cítiť sa bezpečne v používaní digitálnych technológií. Naša nová iniciatíva môže povzbudiť aj členov rodiny, najmä deti a vnúčatá, aby podporili svojich starších príbuzných v schopnosti brániť sa pred podvodnými hovormi. Je to tiež dôležitý spôsob, ako prispievame k digitálnej inklúzii, ktorá nakoniec obohacuje spoločnosť ako celok.“

Foto: Telekom

OD OKTÓBRA ZAČNE OSVETA PRE SENIOROV, NO NIELEN PRE NICH

Nové vzdelávacie aktivity sa sústredia na osvetu. Seniori sa budú môcť poradiť priamo na predajniach Telekom o možnostiach, čo robiť, ak sa stretnú s podozrivým telefonátom. Bude pre nich pripravený aj informačný leták, ktorý obsahuje základné informácie, ako nepodľahnúť nátlakovej stresovej situácii, ale konať rozvážne. Letáky budú rozdávať aj technickí pracovníci pri návšteve zákazníkov, aby informácie získali nielen seniori, ale taktiež ich blízki či známi.

Súčasťou osvetovej kampane bude aj séria informačných videí s herečkou Ľudmilou Swanovou, ktorá sa takmer stala obeťou podozrivého telefonátu, avšak svojou ostražitosťou ho dokázala zvládnuť. Vo videách sa podelí o svoju skúsenosť a zároveň priblíži praktické tipy na bezpečné používanie sociálnych sietí a internetu, aby mohli seniori bezpečne komunikovať a využívať moderné technológie bez obáv z podvodov.

Foto: Telekom

SENIOROM POMÔŽE AJ GRANTOVÝ PROGRAM ZRELÍ NA DOBU DIGITÁLNU

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis už štvrtý raz vyhlasuje grantový program Zrelí na dobu digitálnu, ktorý je zameraný na zlepšenie digitálnych zručností seniorov a ich bezpečnosti v online prostredí. Tento program sa stal dôležitým nástrojom na podporu digitálnej inklúzie starších ľudí na Slovensku. V tomto roku je na projekty vyčlenených 50 000 € a záujemcovia o podporu získajú podrobnosti na www.enter.study/svet-seniorov.

Podľa Tatiany Švrčkovej, senior špecialistky CSR v Slovak Telekom, záujem o grant rastie: „Od svojho vzniku sme podporili sumou takmer 160 000 € projekty z celého Slovenska, ktoré pomohli viac ako 4 000 seniorom získať nové zručnosti a sebavedomie pri používaní digitálnych technológií. Takéto projekty jednoznačne pomáhajú začleneniu seniorov do doby, ktorej nepochybne patrí prívlastok digitálna.”

Organizácie, ktoré získali grant, realizovali rôzne digitálno-vzdelávacie projekty na budovanie základných digitálnych zručností, ako aj vzdelávali o ochrane pred kybernetickými hrozbami. Nechýbali ani medzigeneračné aktivity, kde mladší dobrovoľníci pomáhali seniorom s digitálnymi technológiami. Zároveň sa naštartovala spolupráca s miestnymi samosprávami na vytváraní digitálnych centier pre seniorov, ktorých prioritou je udržať ich kontinuitu s modernými nástrojmi.

Nový ročník grantovej výzvy „Zrelí na dobu digitálnu“ vyhlásený Nadačným fondom Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis chce podporiť organizácie a ich aktivity, ktoré sa sústredia na zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom prostredí. Zaoberajú sa aj špecifickými témami, ako je boj proti podvodom a hoaxom, riešenie bezpečnostných hrozieb, ktorým seniori čelia (napr. spam, phishing, šírenie poplašných správ, nenávistné správanie na internete, zneužitie osobných údajov) a spôsoby, ako sa pred nimi chrániť. Riešia rovnako aj zvyšovanie mediálnej gramotnosti seniorov, vrátane kritického myslenia, overovania zdrojov informácií a zdieľania obsahu.

Žiadatelia môžu svoje projekty predkladať do 14. novembra 2024. Vyhodnotenie žiadostí a oznámenie úspešných žiadateľov sa uskutoční 28. novembra 2024. Úspešní žiadatelia budú môcť čerpať finančné prostriedky v období od 1. decembra 2024 do 31. augusta 2025.

Plné znenie grantovej výzvy je k dispozícii na www.nadacnyfondtelekom.sk ako aj na www.enter.study

